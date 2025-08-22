Oggi in Svizzera

Secondo quanto riportato dai quotidiani francofoni Le Temps e Le Courrier, l’attuale commissario generale dell’UNRWA ha risposto a una domanda sul suo futuro: “Due mandati, penso che siano sufficienti”.

A causa dell’attuale offensiva militare israeliana su Gaza, si è più lontani che mai da una soluzione a due Stati, ha dichiarato Lazzarini. La situazione umanitaria è catastrofica: un bimbo su tre a Gaza soffre di malnutrizione e, senza un aiuto rapido, molti bambini moriranno. “È un conflitto in cui presto avremo visto tutto, un mondo distopico”, ha detto Lazzarini.

L’agenzia è inoltre sottoposta a forti pressioni, poiché Israele accusa l’organizzazione di legami con gruppi radicali islamici e blocca i convogli umanitari. Diversi Paesi donatori, tra cui gli Stati Uniti, hanno sospeso i versamenti, facendo precipitare l’UNRWA in una crisi finanziaria e ostacolando gravemente l’assistenza ai profughi.