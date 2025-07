Oggi in Svizzera

Mohamed Tamri non vede suo figlio da diversi anni. La madre, dopo le vacanze, è rimasta in Marocco e ha ignorato molteplici sentenze di rimpatrio, come riferisce la SRF. Ora il bambino considera suo nonno come suo padre.

Eppure, sia la Svizzera sia il Marocco hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia sulla sottrazione internazionale di minori, che prevede un rapido rientro entro sei settimane. Tuttavia, a causa di continui ricorsi, in alcuni Paesi la procedura viene enormemente rallentata, con gravi conseguenze per il minore.

“Non vogliamo mettere alla gogna singoli Paesi”, dichiara alla SRF la responsabile della comunicazione dell’Ufficio federale di giustizia Ingrid Ryser. “Sarebbe controproducente se le persone sapessero che i casi di sottrazione in queste nazioni non vengono gestiti altrettanto rapidamente”. Un confronto lo dimostra: in Stati come la Germania, dove i mezzi di ricorso sono limitati, il rientro funziona in modo decisamente più celere. Tamri resta sgomento: una sentenza senza esecuzione, per lui, è priva di valore.