Oggi in Svizzera

Il disastro di Blatten sta assumendo una dimensione politica in Svizzera e sta avendo un impatto anche a livello mondiale . Per i suoi abitanti è chiaro che il villaggio sarà inabitabile per diversi anni.

“La natura ha spazzato via non solo case e strade, ma anche beni, ricordi e tutto ciò che le persone hanno di più caro”: in apertura della sessione parlamentare estiva di lunedì pomeriggio, la presidente del Consiglio nazionale Maja Riniker ha invitato il popolo elvetico a mostrare solidarietà e compassione nei confronti delle persone colpite. Il suo omologo al Consiglio degli Stati, Andrea Caroni (PLR), ha fatto altrettanto.

Diverse idee sono già sul tavolo dei partiti. I Verdi hanno annunciato che presenteranno delle mozioni per chiedere che una parte del fondo per le strade nazionali sia destinata alla ricostruzione delle infrastrutture stradali. Per quanto riguarda l’UDC, il presidente del partito Marcel Dettling ha suggerito di riassegnare parte dei fondi destinati agli aiuti allo sviluppo.

L’evento sta attirando l’attenzione di tutto il mondo. All’apertura della Piattaforma globale per la riduzione del rischio di disastri a Ginevra, Celeste Saulo, segretaria generale dell’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), ha dichiarato che quanto successo è “un potente avvertimento sul riscaldamento globale”.

Intanto a Blatten sono riprese le ricerche del pastore disperso. Secondo lo stato maggiore regionale della Lötschental, l’esercito è ancora in attesa d’intervenire nella zona disastrata, poiché si registra nuovamente un’intensa attività sul Kleines Nesthorn. Gli abitanti del villaggio sono ora alla ricerca di nuovi alloggi. Le famiglie vengono aiutate nella ricerca dall’ufficio turistico locale.