Oggi in Svizzera

Luce verde all’aumento della franchigia minima per l’assicurazione sanitaria . Il Parlamento dice “sì” anche agli aiuti d’emergenza per l’industria siderurgica svizzera.

Restiamo ancora un attimo in tema di salute. Secondo il Parlamento, le cittadine e i cittadini svizzeri dovrebbero contribuire al risparmio sui costi della sanità. A tal fine, dopo il Consiglio degli Stati, anche il Consiglio nazionale ha chiesto di aumentare la franchigia minima per l’assicurazione sanitaria. Attualmente è di 300 franchi e si sta discutendo di un aumento a 350-400 franchi.

Con questa misura, il centro-destra vuole puntare sulla responsabilità personale ed evitare visite mediche inutili. La sinistra, invece, teme che le persone con un basso reddito e quelle con una malattia cronica siano sottoposte a ulteriore pressione. La ministra della sanità Elisabeth Baume-Schneider (Partito socialista) sostiene la proposta di legge, ma sottolinea: “Dobbiamo procedere con molta cautela, soprattutto con le persone che tendono a non andare dal medico a causa dei costi”.

Il Consiglio degli Stati ha anche approvato le misure di emergenza per aiutare il settore siderurgico svizzero. Quattro aziende (le acciaierie in difficoltà di Gerlafingen ed Emmenbrücke e due impianti per la lavorazione dell’alluminio in Vallese) riceveranno l’elettricità a prezzi più bassi.