Nuova multa salata per Credit Suisse

Continua il momento negativo per la seconda banca elvetica. Credit Suisse ha infatti perso una causa alle Bermuda che le costerà 500 milioni di dollari.

Un tribunale emetterà a breve "una sentenza negativa" contro l'affiliata assicurativa locale Credit Suisse Life Bermuda. Si tratta di un caso da "probabilmente oltre 500 milioni di dollari", ha comunicato mercoledì sera la banca.

In passato erano già state preparate riserve per questa evenienza e ora viene valutato se ne serviranno altre, ha fatto sapere Credit Suisse. Inoltre, l'istituto si riserva di utilizzare "tutte le misure legali possibili". Sul caso non sono stati resi noti maggiori dettagli.

