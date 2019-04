In alcune regioni alpine, nelle ultime 24 ore è caduto fino a un metro di neve. A nord delle Alpi, i fiocchi sono arrivati sino a basse quote, un fatto piuttosto raro in aprile.

Gran parte della Svizzera si è risvegliata così giovedì mattina. (Keystone / Peter Schneider)

La neve caduta nelle ultime ore in Svizzera sta creando non pochi disagi al traffico stradale e ferroviario. Fra Briga e Domodossola, i treni circolano solo in maniera limitata, hanno comunicato le Ferrovie federali svizzere. Problemi sono segnalati anche lungo altre tratte alpine.



Non se la passano meglio gli automobilisti: sulla autostrada A2 fra Erstfeld e Amsteg (Uri) le vetture in mattinata erano incolonnate a causa delle abbondanti nevicate. Difficoltà si riscontrano anche al portale sud del San Gottardo, ha comunicato Viasuisse. L'autostrada fra Giornico (a sud) ed Erstfeld (a nord) in direzione del tunnel è chiusa per i mezzi pesanti, che vengono fatti fermare nelle apposite aree di sosta.

In diverse zone dell'arco alpino è segnalato un elevato rischio valanghe.

La situazione sul fronte della viabilità dovrebbe migliorare nelle prossime ore, con la fine delle precipitazioni nevose. Venerdì è previsto il ritorno del bel tempo.



Deficit idrico

In aprile, colpi di coda dell'inverno in montagna non sono rari e "tipicamente portano ingenti nevicate", ricorda MeteoSvizzeraLink esterno. "Ben più raro invece ritrovare la neve a basse quote". Gran parte dell'altipiano svizzero era infatti ricoperto giovedì mattina da una coltre bianca.



Le precipitazioni di queste ultime ore "non basteranno tuttavia a colmare il deficit idrico accumulato in questi ultimi mesi", scrive ancora MeteoSvizzera.

