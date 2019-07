In caso di emergenza, un simile errore non sarebbe dunque possibile, sottolineano le forze armate.

La Patrouille Suisse sbaglia il sorvolo 08 luglio 2019 - 08:25 I partecipanti alle commemorazioni per il centenario dalla morte del pioniere dell'aviazione elvetica Oskar Bider a Langenbruck, nel cantone Basilea Campagna, hanno aspettato invano la Patrouille Suisse con il naso all'insù. I piloti della pattuglia acrobatica ufficiale delle Forze Aeree Svizzere hanno sbagliato villaggio e si sono esibiti sopra Mümliswil, nel cantone Soletta, dove era in corso una festa di jodel. Il portavoce dell'esercito Daniel Reist, confermando quanto scritto dal portale 20min.ch, ha affermato che il responsabile della Patrouille Suisse ha notato il capannone di Mümliswil e ha creduto di essere già a Langenbruck (le due località distano circa 5 km l'una dall'altra). Secondo Reist non ci sono stati problemi di sicurezza. Il disguido è dovuto al fatto che i piloti della Patrouille Suisse volano a vista. I Tiger F-5E non sono infatti dotati di sistemi moderni come i navigatori GPS. Per questo motivo non sono più adatti all'impiego effettivo militare. In caso di emergenza, un simile errore non sarebbe dunque possibile, sottolineano le forze armate.