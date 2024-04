Lungo fine settimana italiano per la presidente della Confederazione

La cerimonia di giuramento delle nuove Guardie svizzere avviene spesso alla presenza delle più alte cariche della Confederazione, come qui nel 2022 con l'allora presidente della Confederazione Ignazio Cassis. KEYSTONE/© KEYSTONE / EDA/ PASCAL LAUENER

Viola Amherd sarà a Roma da venerdì 3 a martedì 7 maggio. Nella capitale italiana la consigliera federale incontrerà, tra gli altri, Sergio Mattarella e Giorgia Meloni. In programma anche un colloquio con Papa Francesco.

3 minuti

tvsvizzera.it/mar/Keystone-ATS

La cerimonia di giuramento delle nuove reclute della Guardia pontificia, in programma lunedì 6 maggio, è spesso l’occasione per una visita in Italia del o della presidente della Confederazione. Anche quest’anno le nuove Guardie svizzere potranno contare sulla presenza delle massime autorità dello Stato. Viola Amherd presenzierà infatti alla cerimonia.

La responsabile del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) arriverà però già venerdì a Roma. Quel giorno incontrerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

I temi centrali dell’incontro – precisa la notaCollegamento esterno diramata lunedì – saranno le relazioni bilaterali italo-svizzere nonché gli attuali negoziati tra l’UE e la Confederazione, come pure la situazione in materia di sicurezza in Europa.

Viola Amherd riferirà inoltre in merito allo stato dei preparativi in vista della conferenza di alto livello sulla pace in Ucraina, che si terrà sul Bürgenstock alla metà di giugno. Sul tavolo anche la presidenza italiana del G7 nell’anno in corso, le relazioni con i Paesi del continente africano e la situazione nel Medio Oriente.

In udienza da Papa Francesco

Durante il fine settimana e lunedì, invece, è in programma una visita presso la Santa Sede. In Vaticano la presidente della Confederazione sarà ricevuta in udienza da Papa Francesco e si intratterrà a colloquio con il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Con il pontefice e il cardinale si discuterà principalmente in merito alla promozione della pace da parte della Svizzera e della Santa Sede e degli sforzi internazionali in favore del diritto umanitario e dell’abolizione universale della pena capitale. All’ordine del giorno anche il progetto di una nuova caserma per la Guardia Svizzera Pontificia.

Dopo la visita alla Santa Sede, in agenda anche un incontro con il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto, martedì 7 maggio.

Nella capitale italiana la presidente della Confederazione avrà anche modo di visitare l’Istituto Svizzero di Roma (ISR), che collabora con vari uffici dell’Amministrazione federale per promuovere la cultura e la scienza elvetiche.

Cerimonia di giuramento della Guardia Svizzera

Lunedì 6 maggio, presso il Vaticano la responsabile del DDPS assisterà al tradizionale giuramento delle nuove reclute della Guardia Svizzera Pontificia.

Alla cerimonia prenderanno parte come di consueto rappresentanti della politica elvetica, dell’esercito e delle comunità religiose. Il Cantone ospite di quest’anno sarà Basilea Campagna. A prestare giuramento saranno 34 nuove reclute. La Guardia Svizzera Pontificia, fondata nel 1506 da Papa Giulio II, è responsabile della sicurezza del Pontefice e presta servizi d’onore.

