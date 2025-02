L’UDC si dissocia dall’endorsement di Ueli Maurer all’estrema destra tedesca

L'ex consigliere federale è apparso in un video dell'AfD. Keystone / Ennio Leanza

L'ex consigliere federale ha espresso il suo sostegno alla candidata dell'AfD per la cancelleria tedesca Alice Weidel.

2 minuti

Keystone-ATS

L’ex consigliere federale dell’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) Ueli Maurer sta facendo ufficialmente campagna elettorale per la presidente del partito tedesco di estrema destra AfD (Alternative für Deutschland), Alice Weidel, candidata alla carica di cancelliera alle elezioni parlamentari anticipate del 23 febbraio. Lo hanno riferito martedì i quotidiani Le Temps, 20 Minuten e i giornali in lingua tedesca del gruppo Tamedia.

L’ex ministro delle Finanze è apparso sabato in un breve video di due minuti durante un incontro elettorale dell’AfD a Neu-Isenburg, vicino a Francoforte. Ha dato il suo sostegno ad Alice Weidel, che “conosce e stima da molto tempo”. “Preservare la libertà di parola, di espressione e di stampa […] è l’obiettivo di questa campagna elettorale”, ha aggiunto lo zurighese, augurando il meglio alla candidata.

Come riporta RSI Info, il partito di Maurer ha smentito martedì qualsiasi collaborazione con partiti stranieri. “L’UDC svizzera non commenta le elezioni all’estero e non collabora con partiti stranieri”, ha dichiarato il partito, solelcitato dai media.

Non è la prima volta, scrive il portale online della Radiotelevisione della Svizzera italiana, che l’oggi 74enne rompe la regola non scritta per gli ex consiglieri federali di “servire e scomparire”.

Con il suo endorsement è andato anche contro la dottrina di Christoph Blocher, che si era rifiutato in passato di comparire in TV a fianco di esponenti AfD.

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative