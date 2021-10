Lo strano caso del campus universitario di Lugano

Le due scuole universitarie condividono il nuovissimo campus a Lugano ma non il certificato Covid. © Ti-press

È curioso il caso del nuovo campus universitario a Lugano, dove gli studenti dell’Università della Svizzera italiana possono frequentare le lezioni in presenza senza dover presentare il certificato Covid, mentre per gli studenti della Scuola Universitaria professionale della Svizzera italiana è obbligatorio esibire l’attestato per entrare in aula.

Una situazione particolare venutasi a creare dopo che lo scorso settembre il Consiglio federale ha lasciato alle singole università la libertà di decidere se introdurre l’obbligo del certificato per i corsi di livello bachelor e master.

I due diversi provvedimenti non sembrano però creare troppi problemi agli studenti in Ticino, come invece è successo in altri atenei della Svizzera tedesca o francese nelle scorse settimane con l'inizio del semestre autunnale. Chi già dispone di un certificato trova la misura adeguata e sottolinea come questa permetta di sentirsi più tranquilli e sicuri all’interno del campus.

Alcuni evidenziano l’incoerenza nel modo in cui l’obbligo di certificato viene applicato all’interno dello stesso polo universitario. Altri, invece, rivendicano il fatto che l’acceso all’istruzione dovrebbe essere libero e garantito a tutti, senza alcuna discriminazione. Sentiamoli:

