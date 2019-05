Una critica è rivolta anche alla Lia RumantschaLink esterno , l'organizzazione che difende la quarta lingua nazionale. Secondo la ricerca, si perderebbe in progetti su piccola scala, sarebbe troppo distante dalla popolazione romancia e non avrebbe una strategia di promozione linguistica.

Per sostenere l'italiano, andrebbero invece rafforzati l'insegnamento bilingue e il plurilinguismo nell'amministrazione cantonale: i dipendenti germanofoni dovrebbero sviluppare maggiori conoscenze dell'italiano, e al contempo le candidature di italofone non dovrebbero essere respinte per carenze nella lingua tedesca.

Per salvare il romancio, indicano i ricercatori nel documento che costituisce una base per le decisioni di finanziamento della Confederazione nel quadriennio 2021-2024, è necessario un intervento nel settore della formazione, che permetta un'offerta dell'insegnamento del romancio continua, dalla scuola dell'infanzia all'università.

La maggioranza delle persone intervistate ha valutato questo tentativo "fallito", e la versione scritta avrebbe creato nuovi problemi, come la mancanza di conoscenze delle lingue locali da parte degli insegnanti. Nella quotidianità è vista quindi come un ostacolo, tanto da far preferire spesso l'uso del tedesco.

Lo studio è critico anche sull'introduzione, nel 1982, della versione standardizzata scritta (e mutualmente comprensibile) del romancioLink esterno , il Rumantsch Grischun, che da oltre vent'anni è utilizzato tra l'altro in ambito amministrativo e nell'informazione radiotelevisiva, ma non è riuscito a creare gli auspicati ponti fra i vari idiomi regionali.

Il Rumantsch Grischun -la versione unitaria del romancio grigionese, creata a partire dai cinque idiomi regionali- ha fallito a entrare nella quotidianità, secondo uno studio della Confederazione pubblicato venerdì. Gli autori, per impedire la scomparsa del romancio, suggeriscono misure di intervento, che stimano necessarie anche per sostenere la lingua italiana.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Il Rumantsch Grischun ritenuto un insuccesso 31 maggio 2019 - 21:15 Il Rumantsch Grischun -la versione unitaria del romancio grigionese, creata a partire dai cinque idiomi regionali- ha fallito a entrare nella quotidianità, secondo uno studio della Confederazione pubblicato venerdì. Gli autori, per impedire la scomparsa del romancio, suggeriscono misure di intervento, che stimano necessarie anche per sostenere la lingua italiana. La ricerca, effettuata dal Centro per la democrazia di Aarau ZDA su incarico dell'Ufficio federale della cultura UFC, rileva che l'applicazione delle leggi a favore delle lingue minoritarie nel Canton Grigioni avanza solo lentamente. I corsi di romancio e italiano nelle scuole vengono diminuiti o cancellati. Lo studio è critico anche sull'introduzione, nel 1982, della versione standardizzata scritta (e mutualmente comprensibile) del romancio, il Rumantsch Grischun, che da oltre vent'anni è utilizzato tra l'altro in ambito amministrativo e nell'informazione radiotelevisiva, ma non è riuscito a creare gli auspicati ponti fra i vari idiomi regionali. La maggioranza delle persone intervistate ha valutato questo tentativo "fallito", e la versione scritta avrebbe creato nuovi problemi, come la mancanza di conoscenze delle lingue locali da parte degli insegnanti. Nella quotidianità è vista quindi come un ostacolo, tanto da far preferire spesso l'uso del tedesco. Formazione e assunzioni Per salvare il romancio, indicano i ricercatori nel documento che costituisce una base per le decisioni di finanziamento della Confederazione nel quadriennio 2021-2024, è necessario un intervento nel settore della formazione, che permetta un'offerta dell'insegnamento del romancio continua, dalla scuola dell'infanzia all'università. Per sostenere l'italiano, andrebbero invece rafforzati l'insegnamento bilingue e il plurilinguismo nell'amministrazione cantonale: i dipendenti germanofoni dovrebbero sviluppare maggiori conoscenze dell'italiano, e al contempo le candidature di italofone non dovrebbero essere respinte per carenze nella lingua tedesca. Una critica è rivolta anche alla Lia Rumantscha, l'organizzazione che difende la quarta lingua nazionale. Secondo la ricerca, si perderebbe in progetti su piccola scala, sarebbe troppo distante dalla popolazione romancia e non avrebbe una strategia di promozione linguistica. Il segretario Martin Gabriel, intervistato dal TG della RSI [video sopra], assicura che la Lia ne sta elaborando una; la strategia sta nascendo attraverso vari progetti, come quello sulla digitalizzazione.