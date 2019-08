Pochi sanno che la prima industria di esportazione elvetica è stata quella tessile. E ad occupare un posto d'onore in questo settore c'è il pizzo di San Gallo. La terza puntata della seconda stagione delle Meraviglie della Svizzera ci porta proprio in questa città, plasmata dal successo che i suoi ricami hanno avuto, e ancora hanno, in tutto il mondo.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La capitale dei pizzi 18 agosto 2019 - 12:30 Pochi sanno che la prima industria di esportazione elvetica è stata quella tessile. E ad occupare un posto d'onore in questo settore c'è il pizzo di San Gallo. La terza puntata della seconda stagione delle Meraviglie della Svizzera ci porta proprio in questa città, plasmata dal successo che i suoi ricami hanno avuto, e ancora hanno, in tutto il mondo.