La settimana in Svizzera

In linea di principio, gli esercenti possono scegliere la propria clientela, ma ci sono dei limiti. Un bar può imporre un codice di abbigliamento, ha dichiarato giovedì l’avvocato Marc Weber alla Radiotelevisione della Svizzera tedesca SRF. “Gli esercenti privati sono sostanzialmente liberi di decidere chi servire”. Potrebbero, ad esempio, vietare infradito o pantaloni strappati. Restrizioni simili sono ipotizzabili anche per i copricapi, ha affermato, “a patto che non siano discriminatorie”.

Sorge quindi la domanda: quando una regola diventa discriminatoria? “È una questione delicata”, ammette Urs Saxer, professore di diritto costituzionale all’Università di Zurigo. Si può però parlare di discriminazione se una norma viola la legge antirazzismo, ad esempio se un esercizio commerciale esclude esplicitamente la clientela per il colore della pelle, l’origine o la religione. Tuttavia, un divieto generale d’indossare copricapi non è di per sé discriminatorio, ha precisato.

Non c’è quindi alcun obbligo di servire la clientela? No. Nessuno ha il diritto automatico di entrare in un ristorante. “In teoria, si può anche respingere la clientela in modo del tutto arbitrario”, ha detto Weber. “Purché non si discrimini”. Ha citato l’esempio delle discoteche, dove i buttafuori possono decidere se far entrare o meno una persona in base al suo aspetto e al suo atteggiamento.

La donna ha annunciato di voler fare causa. Il bar ha dichiarato alla Radiotelevisione romanda RTS di non aver mai avuto l’intenzione di discriminare nessuno, spiegando che il provvedimento era stato introdotto su richiesta di una parte della clientela che desiderava “uno spazio neutro senza segni religiosi visibili”. Ha aggiunto che nel frattempo il regolamento è stato modificato. Il proprietario del locale ha anche porto le sue scuse alla donna.