La maratona dei consiglieri federali per la festa nazionale

Il primo di agosto fa rima, per i consiglieri federali, con i tradizionali discorsi alla popolazione. Albert Rösti si cimenterà in una vera e propria maratona: la sua agenda prevede la partecipazione a sette incontri, un vero tour de force. Globalmente, i sette "saggi" terranno 19 allocuzioni, anche all'estero.

Albert Rösti è atteso mercoledì a Wimmis (Canton Berna), Rothrist (Argovia), Schöftland (Argovia) nonché Rümlang e Ossingen nel Canton Zurigo. Per spostarsi da un luogo all’altro, il “ministro” dei trasporti userà l’automobile.

Per martedì, invece, sono in programma due visite: a Kesswil, in Turgovia, e nel suo cantone di origine, Berna, per l’esattezza a Wilderswil. In questa occasione è possibile che il consigliere federale UDC si serva di un elicottero militare per non far attendere i suoi ospiti.

Oltre a Rösti, anche altri “ministri” nel recente passato si sono distinti per l’agenda fitta di impegni in occasione della Natale della patria: nel 2022, Ignazio Cassis ha tenuto cinque discorsi; idem Guy Parmelin nel 2019, come riferito dalla Cancelleria federale. L’ex consigliere federale Ueli Maurer ha parlato in sei diverse occasioni nel 2017 (Berna, Zurigo e Turgovia).

La presidente della Confederazione, Viola Amherd, è attesa per domani, 31 luglio, a Möriken-Wildegg, nel Canton Argovia. Parmelin sarà presente invece a Lucerna il 31 luglio; il 1. agosto sarà a Stein am Rhein (Sciaffusa) e la sera a Jussy, Ginevra. Il discorso del consigliere federale vodese è solo uno dei due previsti per quest’anno in Romandia. La seconda orazione sarà tenuta da Elisabeth Baume-Schneider il 1. agosto a Saint-Pierre-de-Clages, in Vallese. La vigilia è invece prevista la sua presenza a Rorschach (San Gallo).

Il “ministro” di giustizia e polizia, Beat Jans, interverrà a un brunch contadino a Schüpfen (Berna) la mattina del giorno festivo, mentre trascorrerà la sera sul Bleichenberg, a Biberist (Soletta).

A metà luglio, Cassis è stato il primo membro del Consiglio federale a partecipare alle celebrazioni della Festa nazionale. Dal 10 al 15 luglio, il capo della diplomazia elvetica è stato in visita ufficiale in America Latina e ha partecipato alle celebrazioni organizzate dalla comunità svizzera in Perù e dall’ambasciata svizzera nella Costa Rica.

Oggi, martedì, è atteso alla Casa Svizzera allestita a Parigi in occasione delle Olimpiadi. Il 1. agosto, sarà invece a Guarda (Grigioni) e a Sessa (Ticino), suo comune di origine, nel Malcantone. La consigliera federale Karin Keller-Sutter, responsabile delle finanze, non sarà in Svizzera nei giorni festivi perché impegnata a New York: qui terrà un discorso alla comunità svizzera in loco riunita nei locali del Consolato generale. Il menù prevede la classica raclette. Dovrebbe esprimersi anche il sindaco della città, Eric Adams.

