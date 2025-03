Le incertezze legate a Trump pesano su economia svizzera

Altri sviluppi

All’EMPA si fabbricano muscoli in silicone con una stampante 3D

Questo contenuto è stato pubblicato al Ricercatori svizzeri hanno sviluppato un nuovo metodo per produrre muscoli in silicone con una stampante 3D. Secondo il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Empa), questa tecnologia potrebbe essere utilizzata in futuro in medicina e robotica.

