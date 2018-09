La settimana si chiude con la decisione del Parlamento ginevrino di revocare l'immunità al membro del Consiglio di Stato (governo cantonale) Pierre Maudet. Si potrà così far luce sull'accusa di accettazione di vantaggi in relazione a un viaggio negli Emirati Arabi.

Approvate anche alcune mozioni relative alla Sanità. Una porterà verosimilmente a una vendita di farmaci sfusi , per contenere i costi, i rischi e la resistenza agli antibiotici. Una seconda riguarda le cure prestate a chi non paga i premi di assicurazione malattia.

Intanto, sono stati messi in vendita i biglietti per una festa che si tiene ogni vent'anni.

Spionaggio russo in Svizzera, "per ora nessuna crisi con Mosca"

Il ministro degli esteri Cassis relativizza i sospetti, avanzati dello stesso governo, che più d'un quarto del personale diplomatico di un certo Paese in Svizzera faccia spionaggio. Secondo rivelazioni di stampa, si tratta della Russia. E il ministro non vuole una crisi.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La settimana in Svizzera 23 settembre 2018 - 10:30 Mentre il Parlamento approva la revisione della Legge sulle armi in linea con la direttiva UE, il ministro degli esteri fuga i sospetti che la Russia ci spii oltremisura. A un altro ministro, cantonale, che avrebbe accettato vantaggi inopportuni, è stata tolta l'immunità. Riepilogo della settimana. L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari bacchetta Credit Suisse. La seconda banca svizzera avrebbe mancato ai suoi obblighi di diligenza nella relazione d'affari con una persona politicamente esposta e in relazione ad alcuni casi di presunta corruzione. Il ministro degli esteri Cassis relativizza i sospetti, avanzati dello stesso governo, che più d'un quarto del personale diplomatico di un certo Paese in Svizzera faccia spionaggio. Secondo rivelazioni di stampa, si tratta della Russia. E il ministro non vuole una crisi. Intanto, sono stati messi in vendita i biglietti per una festa che si tiene ogni vent'anni. Nella sessione autunnale del Parlamento, sono state appianate le divergenze tra le due Camere sulla modifica della Legge sulle armi. La Svizzera recepirà così la direttiva UE in materia, pur con una deroga relativa all'arma personale militare e al tiro sportivo. Approvate anche alcune mozioni relative alla Sanità. Una porterà verosimilmente a una vendita di farmaci sfusi, per contenere i costi, i rischi e la resistenza agli antibiotici. Una seconda riguarda le cure prestate a chi non paga i premi di assicurazione malattia. La settimana si chiude con la decisione del Parlamento ginevrino di revocare l'immunità al membro del Consiglio di Stato (governo cantonale) Pierre Maudet. Si potrà così far luce sull'accusa di accettazione di vantaggi in relazione a un viaggio negli Emirati Arabi.