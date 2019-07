Il governo neozelandese ha in programma di organizzare 258 raccolte di armi come quella di domenica, prevedendo di pagare ai possessori una somma totale pari a 218 milioni di dollari neozelandesi.

Fonti di polizia, citate dalla televisione australiana Abc, hanno detto che 169 persone hanno consegnato 224 armi da fuoco proibite in cambio di pagamenti complessivi per 434'000 dollari neozelandesi (circa 285'000 franchi).

Armi cosegnate per soldi. Iniziato il piano azionale di ritiro delle armi automatiche in Nuova Zelanda

La polizia neozelandese ha cominciato domenica a ritirare le armi automatiche di tipo militare dei cittadini, in cambio di denaro, in base a una legge del Parlamento che ha fatto seguito al massacro in due moschee di Christchurch, avvenuto in marzo.

in cambio di soldi Ritiro delle armi automatiche in Nuova Zelanda

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Ritiro delle armi automatiche in Nuova Zelanda 14 luglio 2019 - 10:02 La polizia neozelandese ha cominciato domenica a ritirare le armi automatiche di tipo militare dei cittadini, in cambio di denaro, in base a una legge del Parlamento che ha fatto seguito al massacro in due moschee di Christchurch, avvenuto in marzo. Fonti di polizia, citate dalla televisione australiana Abc, hanno detto che 169 persone hanno consegnato 224 armi da fuoco proibite in cambio di pagamenti complessivi per 434'000 dollari neozelandesi (circa 285'000 franchi). L'evento ha avuto luogo a pochi chilometri di distanza dal luogo dove quattro mesi fa l'assalitore, Brenton Tarrant, uccise 51 persone in attacchi a due moschee usando cinque armi, di cui due fucili semiautomatici di tipo militare. Il governo neozelandese ha in programma di organizzare 258 raccolte di armi come quella di domenica, prevedendo di pagare ai possessori una somma totale pari a 218 milioni di dollari neozelandesi.