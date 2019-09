Ma prima che possano entrare in servizio in Svizzera, si dovrà comunque formare il personale che se ne occuperà. Senza contare che le autorità dell’aeronautica militare elvetica dovranno certificare gli apparecchi e questo potrebbe durare più a lungo del previsto, ricordano ad Armasuisse.

ArmasuisseLink esterno , fornitore di materiale all'esercito svizzero, ha reso noto lunedì che alla fine dell’anno le frontiere svizzere saranno sorvegliate da elicotteri e non da droni militari. Alla base di questa situazione c’è il fatto che i nuovi apparecchi che dovevano essere forniti dal costruttore israeliano Elbit arriveranno in ritardo di almeno sette mesi rispetto al previsto.

Il fornitore israeliano non riesce a rispettare i tempi di consegna dei droni per cui l'esercito dovrà pattugliare le frontiere con gli elicotteri.

