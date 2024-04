Il fondatore della banca Raiffeisen era antisemita

Altri sviluppi

Raiffeisen vende Notenstein La Roche

Questo contenuto è stato pubblicato al Raiffeisen -che è l’unione di 255 banche cooperative indipententiCollegamento esterno e conta una quindicina di partecipazioni in altre aziende- costituisce il terzo gruppo bancario svizzero dopo UBS e Credit Suisse. Investito da un grosso scandalo legato all’ex CEO Pierin Vincenz, attualmente in carcere per sospetta amministrazione infedele, ha deciso di concentrarsi sul segmento della clientela privata…

