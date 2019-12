Gli utenti delle autostrade svizzere devono poter scegliere se pagare le tassa annuale attraverso l'acquisto di un contrassegno adesivo da incollare sul parabrezza (l'attuale vignetta) oppure per via elettronica. Il Consiglio degli Stati (camera alta del Parlamento elvetico) ha accolto martedì la modifica della relativa LeggeLink esterno.





La vignetta in vendita dallo scorso 1° dicembre (e valida fino al 31 gennaio 2021). (Amministrazione federale delle dogane AFD)

Gli automobilisti e i motociclisti che opteranno per il contrassegno digitale dovranno registrarsi su Internet. Potranno farlo, verosimilmente, dal 2022 [Perché i mezzi pesanti come camion e autobus viaggiano senza vignetta? Leggilo qui:

+ In autostrada per 40 euro l'anno]



Il Consiglio federale (governo), che ha presentato il progetto di revisioneLink esterno legislativa lo scorso 14 agosto, ha dal canto suo ribadito che la protezione dei dati sarà garantita: la vignetta elettronica non sarà un modo per geolocalizzare gli automobilisti.

Inizialmente, l'esecutivo ipotizzava l'abbandono del contrassegnoLink esterno con il quale, dal 1985, l'Amministrazione federale delle doganeLink esterno riscuote la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionaliLink esterno di prima e seconda classe (autostrade e semi-autostrade).

In fase di consultazioneLink esterno, però, il progetto preliminare del 2017 era stato criticato e così, nel 2018, il governo ha annunciato che il nuovo sistema di pagamento dei 40 franchi sarà introdotto senza soppiantare quello esistente.

Dal 1° gennaio, nuovi tratti (semi-)autostradali saranno a pagamento. La mappa completa è visionabile quiLink esterno .



Per percorrere la Mendrisio-Stabio e la A13 tra Magadino e Ascona, finora esentate, dal 1° gennaio 2020 sarà necessaria la vignetta. (Ufficio federale delle strade USTRA)

I costi di investimento per l'introduzione del contrassegno digitale sono stimati tra i 4 e i 5 milioni di franchi.

Il nuovo sistema, già in vigore in Paesi come l'Austria, genera spese amministrative e di elaborazione significativamente inferiori.

Secondo il Consiglio degli Stati, tale soluzione comporta vantaggi sia per gli automobilisti residenti in Svizzera sia per quelli in transito. Il controllo attraverso telecamere mobili è ritenuto semplice e pragmatico.





(1) Notizia del TG sull'approvazione da parte del Consiglio degli Stati della Legge sul contrassegno autostradale

La modifica di Legge dovrà ora essere discussa dall'altra camera, il Consiglio nazionale.

tvsvizzera.it/ATS/ri con RSI (TG del 17.12.2019)

Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite et recevez nos meilleurs articles dans votre boîte mail. Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.