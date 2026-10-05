I servizi della settimana scelti per te

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Questo contenuto è stato pubblicato al Nel 2026 le ondate di caldo in estate e le scarse nevicate in inverno hanno portato alla scomparsa di decine di ghiacciai svizzeri.

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Questo contenuto è stato pubblicato al Guy Parmelin si dimette, concludendo una carriera decennale segnata dalla gestione di crisi e importanti accordi commerciali.

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Questo contenuto è stato pubblicato al In Svizzera sempre più uomini scelgono il lavoro a tempo parziale. Dal 2000 la quota è più che raddoppiata, passando da circa il 10% a oltre il 20%, una crescita che non trova paragoni nella maggior parte dei Paesi industrializzati.

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Questo contenuto è stato pubblicato al A 50 anni dalla sua morte il Museo del teatro milanese, con allestimento della scenografa svizzera Margherita Palli, ricorda con una mostra il grande artista, le sue otto regie liriche sempre alla Scala e il sodalizio artistico con Maria Callas.

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Questo contenuto è stato pubblicato al Gli elettori zurighesi obbligano case di cura e ospedali a tollerare il suicidio assistito: un segnale che va ben oltre i confini cantonali.

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Questo contenuto è stato pubblicato al In Svizzera mancano dati esaustivi sul numero di armi in casa e una mozione chiede al Governo di colmare questa lacuna.

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Questo contenuto è stato pubblicato al Qualche mese dopo la morte di Charlie Chaplin, il suo corpo venne trafugato dal cimitero di Corsier-sur-Vevey, nel canton Vaud. Ripercorriamo questa insolita e grottesca vicenda.

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Questo contenuto è stato pubblicato al Le isole di calore rendono le città sempre più torride. Solo il 13,5% della popolazione urbana vive in quartieri che rispettano la regola urbanistica per più alberi e spazi verdi.

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Questo contenuto è stato pubblicato al Il 2 ottobre 2001 la flotta elvetica rimase a terra: dietro il fermo, anni di espansione, difficoltà finanziarie e una crisi di liquidità che travolse il fiore all’occhiello dell’aviazione svizzera.

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

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Relazioni italo-svizzere

San Francesco, un’icona alla quale tutti possono attingere

Questo contenuto è stato pubblicato al L’ottavo centenario della morte del Santo patrono d’Italia è ricordato anche sui media della Svizzera tedesca e francese. In primo piano anche una nuova biografia su Giovanni Guareschi, la crisi dei bar della Penisola e due prestigiosi appuntamenti culturali a Milano e Firenze.

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