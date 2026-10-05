I servizi della settimana scelti per te

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Madre, padre e figli in cucina,

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Lavoro ed economia

Il lavoro part-time conquista anche gli uomini in Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al In Svizzera sempre più uomini scelgono il lavoro a tempo parziale. Dal 2000 la quota è più che raddoppiata, passando da circa il 10% a oltre il 20%, una crescita che non trova paragoni nella maggior parte dei Paesi industrializzati.

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Relazioni italo-svizzere

La vita scaligera di Luchino Visconti

Questo contenuto è stato pubblicato al A 50 anni dalla sua morte il Museo del teatro milanese, con allestimento della scenografa svizzera Margherita Palli, ricorda con una mostra il grande artista, le sue otto regie liriche sempre alla Scala e il sodalizio artistico con Maria Callas.

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In Svizzera, si stima ci siano oltre 2,3 milioni di armi da fuoco in possesso di civili, circa una ogni quattro persone.

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Svizzera, istruzioni per l’uso

La disponibilità di un’arma e il nesso con la violenza

Questo contenuto è stato pubblicato al In Svizzera mancano dati esaustivi sul numero di armi in casa e una mozione chiede al Governo di colmare questa lacuna.

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>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

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Charlie chaplin nei panni di Charlot

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Destinazione Svizzera

Quando due meccanici disoccupati rubarono la salma di Charlie Chaplin

Questo contenuto è stato pubblicato al Qualche mese dopo la morte di Charlie Chaplin, il suo corpo venne trafugato dal cimitero di Corsier-sur-Vevey, nel canton Vaud. Ripercorriamo questa insolita e grottesca vicenda.

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lettere per terra

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Lavoro ed economia

Swissair: anatomia di un grounding

Questo contenuto è stato pubblicato al Il 2 ottobre 2001 la flotta elvetica rimase a terra: dietro il fermo, anni di espansione, difficoltà finanziarie e una crisi di liquidità che travolse il fiore all’occhiello dell’aviazione svizzera.

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>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

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immagine di san francesco

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Relazioni italo-svizzere

San Francesco, un’icona alla quale tutti possono attingere

Questo contenuto è stato pubblicato al L’ottavo centenario della morte del Santo patrono d’Italia è ricordato anche sui media della Svizzera tedesca e francese. In primo piano anche una nuova biografia su Giovanni Guareschi, la crisi dei bar della Penisola e due prestigiosi appuntamenti culturali a Milano e Firenze.

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