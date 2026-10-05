I servizi della settimana scelti per te

Il lavoro part-time conquista anche gli uomini in Svizzera
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In Svizzera sempre più uomini scelgono il lavoro a tempo parziale. Dal 2000 la quota è più che raddoppiata, passando da circa il 10% a oltre il 20%, una crescita che non trova paragoni nella maggior parte dei Paesi industrializzati.
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A 50 anni dalla sua morte il Museo del teatro milanese, con allestimento della scenografa svizzera Margherita Palli, ricorda con una mostra il grande artista, le sue otto regie liriche sempre alla Scala e il sodalizio artistico con Maria Callas.
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Destinazione Svizzera
Quando due meccanici disoccupati rubarono la salma di Charlie Chaplin
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Qualche mese dopo la morte di Charlie Chaplin, il suo corpo venne trafugato dal cimitero di Corsier-sur-Vevey, nel canton Vaud. Ripercorriamo questa insolita e grottesca vicenda.
Più alberi contro le isole di calore: la regola del 3-30-300 per città più vivibili
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Le isole di calore rendono le città sempre più torride. Solo il 13,5% della popolazione urbana vive in quartieri che rispettano la regola urbanistica per più alberi e spazi verdi.
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Il 2 ottobre 2001 la flotta elvetica rimase a terra: dietro il fermo, anni di espansione, difficoltà finanziarie e una crisi di liquidità che travolse il fiore all’occhiello dell’aviazione svizzera.
>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:
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Relazioni italo-svizzere
San Francesco, un’icona alla quale tutti possono attingere
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L’ottavo centenario della morte del Santo patrono d’Italia è ricordato anche sui media della Svizzera tedesca e francese. In primo piano anche una nuova biografia su Giovanni Guareschi, la crisi dei bar della Penisola e due prestigiosi appuntamenti culturali a Milano e Firenze.
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