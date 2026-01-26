La televisione svizzera per l’Italia
Qui Svizzera

I servizi della settimana scelti per te

Redazione Swissinfo
Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
Altri sviluppi
Segnale che indica divieto di suonare il clacson.

Altri sviluppi

Destinazione Svizzera

Punizioni e bizzarrie del Codice della strada svizzero

Questo contenuto è stato pubblicato al È fra i più dettagliati e severi del continente. E rispecchia alcune magnifiche ossessioni tipiche della mentalità e dei costumi elvetici.

Di più Punizioni e bizzarrie del Codice della strada svizzero
Altri sviluppi
Stazione di Tirano: Sofia Corvi aspetta che anche le ultime persone salgano in carrozza per dare il segnale di partenza al macchinista

Altri sviluppi

Destinazione Svizzera

Calma e sangue freddo sulla linea del Bernina

Questo contenuto è stato pubblicato al Sofia Corvi accompagna viaggiatrici e viaggiatori sulla linea del Bernina. Un lavoro che ama, anche se negli ultimi anni gestire l’afflusso di turisti tra Tirano e St. Moritz è diventato sempre più impegnativo. La sua arma segreta? Il sorriso. Ritratto.

Di più Calma e sangue freddo sulla linea del Bernina
Altri sviluppi
Altri sviluppi
Monica Piffaretti.

Altri sviluppi

Cultura e dintorni

Monica Piffaretti e il desiderio di raccontare una nuova generazione

Questo contenuto è stato pubblicato al Per Monica Piffaretti la narrativa è stata una quasi naturale evoluzione del giornalismo. Economista di formazione, dopo essere stata corrispondente parlamentare da Berna per il Corriere del Ticino e direttrice del quotidiano laRegione ha deciso di trasformare quella che per lei era sempre stata una passione privata in un’estensione della propria professione.

Di più Monica Piffaretti e il desiderio di raccontare una nuova generazione
Altri sviluppi
Pasta in una fabbrica.

Altri sviluppi

Relazioni italo-svizzere

C’è tanta Svizzera nella pasta italiana

Questo contenuto è stato pubblicato al Tecnologie prodotte nel canton San Gallo contribuiscono al successo mondiale di uno dei simboli dell’agroalimentare italiano.

Di più C’è tanta Svizzera nella pasta italiana
Altri sviluppi
Altri sviluppi
Alexandre Edelmann

Altri sviluppi

Qui Svizzera

Alexandre Edelmann: “La maggior parte delle ragioni per cui la Svizzera gode di una buona immagine nel mondo non sono scomparse”

Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo il dramma di Crans-Montana, il direttore di Presenza Svizzera ritiene che sarà necessario un importante lavoro di informazione per evitare danni all’immagine.

Di più Alexandre Edelmann: “La maggior parte delle ragioni per cui la Svizzera gode di una buona immagine nel mondo non sono scomparse”

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Altri sviluppi
La centrale nucleare di Gösgen.

Altri sviluppi

Qui Svizzera

Nuove centrali nucleari? La Svizzera torna a dividersi sull’atomo 

Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera riapre il dibattito sul nucleare. La Commissione del Consiglio degli stati ha appoggiato la decisione del Governo di rimuovere il divieto di nuove centrali, sancito dal popolo nel 2017.

Di più Nuove centrali nucleari? La Svizzera torna a dividersi sull’atomo 
Altri sviluppi
Atm e mano che regge banconote da 50 franchi

Altri sviluppi

Svizzera, istruzioni per l’uso

Bisogna iscrivere il denaro contante nella Costituzione? La risposta alle urne l’8 marzo

Questo contenuto è stato pubblicato al L’8 marzo il popolo svizzero si esprimerà in votazione sulla preservazione del denaro contante tramite la sua iscrizione nella Costituzione. Sottoposti al giudizio delle urne sono un’iniziativa popolare e il controprogetto diretto ad essa proposto dal Consiglio federale.

Di più Bisogna iscrivere il denaro contante nella Costituzione? La risposta alle urne l’8 marzo
Altri sviluppi
area intorno al le constellation transennata

Altri sviluppi

Qui Svizzera

Crans-Montana: “L’uscita di emergenza non era chiusa”, dicono i legali della coppia

Questo contenuto è stato pubblicato al Il legali della coppia che gestisce il bar di Crans-Montana (VS) teatro dell’incendio di Capodanno respingono le accuse mosse contro i loro clienti, in particolare in relazione all’uscita di emergenza: il varco non era bloccato, hanno detto alla RTS.

Di più Crans-Montana: “L’uscita di emergenza non era chiusa”, dicono i legali della coppia

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

Altri sviluppi
Valentino alla fine di una sfilata con le sue modelle.

Altri sviluppi

Qui Italia

L’Italia sulla stampa svizzera, dalla morte di Valentino al caso di Crans-Montana

Questo contenuto è stato pubblicato al I media elvetici propongono un viaggio in Italia tra cronaca, cultura e gastronomia. Dall’addio a Valentino, re della moda, al caso di Crans-Montana con le parole dell’ambasciatore italiano. E ancora, i segreti della pasta perfetta e la riscoperta del Decameron di Boccaccio.

Di più L’Italia sulla stampa svizzera, dalla morte di Valentino al caso di Crans-Montana

Articoli più popolari

I più discussi

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR