I servizi della settimana scelti per te

Altri sviluppi

Altri sviluppi Destinazione Svizzera Punizioni e bizzarrie del Codice della strada svizzero Questo contenuto è stato pubblicato al È fra i più dettagliati e severi del continente. E rispecchia alcune magnifiche ossessioni tipiche della mentalità e dei costumi elvetici. Di più Punizioni e bizzarrie del Codice della strada svizzero

Altri sviluppi

Altri sviluppi Destinazione Svizzera Calma e sangue freddo sulla linea del Bernina Questo contenuto è stato pubblicato al Sofia Corvi accompagna viaggiatrici e viaggiatori sulla linea del Bernina. Un lavoro che ama, anche se negli ultimi anni gestire l’afflusso di turisti tra Tirano e St. Moritz è diventato sempre più impegnativo. La sua arma segreta? Il sorriso. Ritratto. Di più Calma e sangue freddo sulla linea del Bernina

Altri sviluppi

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Finanziaria 2026, fondi per cultura e rappresentanza italiana all’estero Questo contenuto è stato pubblicato al La manovra porta buone notizie per italiani e italiane residenti all’estero. Inoltre, è passata la Legge Ricciardi su IMU e TARI di chi vive all’estero. Di più Finanziaria 2026, fondi per cultura e rappresentanza italiana all’estero

Altri sviluppi

Altri sviluppi Cultura e dintorni Monica Piffaretti e il desiderio di raccontare una nuova generazione Questo contenuto è stato pubblicato al Per Monica Piffaretti la narrativa è stata una quasi naturale evoluzione del giornalismo. Economista di formazione, dopo essere stata corrispondente parlamentare da Berna per il Corriere del Ticino e direttrice del quotidiano laRegione ha deciso di trasformare quella che per lei era sempre stata una passione privata in un’estensione della propria professione. Di più Monica Piffaretti e il desiderio di raccontare una nuova generazione

Altri sviluppi

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere C’è tanta Svizzera nella pasta italiana Questo contenuto è stato pubblicato al Tecnologie prodotte nel canton San Gallo contribuiscono al successo mondiale di uno dei simboli dell’agroalimentare italiano. Di più C’è tanta Svizzera nella pasta italiana

Altri sviluppi

Altri sviluppi Destinazione Svizzera Crans-Montana: “Se la Svizzera non reagisce, il danno d’immagine sarà enorme” Questo contenuto è stato pubblicato al All’estero cresce l’incomprensione per l’incendio di Crans-Montana e per come è stato gestito. L’immagine della Svizzera viene rimessa in discussione. Di più Crans-Montana: “Se la Svizzera non reagisce, il danno d’immagine sarà enorme”

Altri sviluppi

Altri sviluppi Qui Svizzera Alexandre Edelmann: “La maggior parte delle ragioni per cui la Svizzera gode di una buona immagine nel mondo non sono scomparse” Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo il dramma di Crans-Montana, il direttore di Presenza Svizzera ritiene che sarà necessario un importante lavoro di informazione per evitare danni all’immagine. Di più Alexandre Edelmann: “La maggior parte delle ragioni per cui la Svizzera gode di una buona immagine nel mondo non sono scomparse”

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Qui Svizzera Nuove centrali nucleari? La Svizzera torna a dividersi sull’atomo Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera riapre il dibattito sul nucleare. La Commissione del Consiglio degli stati ha appoggiato la decisione del Governo di rimuovere il divieto di nuove centrali, sancito dal popolo nel 2017. Di più Nuove centrali nucleari? La Svizzera torna a dividersi sull’atomo

Altri sviluppi

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Bisogna iscrivere il denaro contante nella Costituzione? La risposta alle urne l’8 marzo Questo contenuto è stato pubblicato al L’8 marzo il popolo svizzero si esprimerà in votazione sulla preservazione del denaro contante tramite la sua iscrizione nella Costituzione. Sottoposti al giudizio delle urne sono un’iniziativa popolare e il controprogetto diretto ad essa proposto dal Consiglio federale. Di più Bisogna iscrivere il denaro contante nella Costituzione? La risposta alle urne l’8 marzo

Altri sviluppi

Altri sviluppi Qui Svizzera Crans-Montana: “L’uscita di emergenza non era chiusa”, dicono i legali della coppia Questo contenuto è stato pubblicato al Il legali della coppia che gestisce il bar di Crans-Montana (VS) teatro dell’incendio di Capodanno respingono le accuse mosse contro i loro clienti, in particolare in relazione all’uscita di emergenza: il varco non era bloccato, hanno detto alla RTS. Di più Crans-Montana: “L’uscita di emergenza non era chiusa”, dicono i legali della coppia

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Qui Italia L’Italia sulla stampa svizzera, dalla morte di Valentino al caso di Crans-Montana Questo contenuto è stato pubblicato al I media elvetici propongono un viaggio in Italia tra cronaca, cultura e gastronomia. Dall’addio a Valentino, re della moda, al caso di Crans-Montana con le parole dell’ambasciatore italiano. E ancora, i segreti della pasta perfetta e la riscoperta del Decameron di Boccaccio. Di più L’Italia sulla stampa svizzera, dalla morte di Valentino al caso di Crans-Montana

