I servizi della settimana scelti per te

Sofia Corvi accompagna viaggiatrici e viaggiatori sulla linea del Bernina. Un lavoro che ama, anche se negli ultimi anni gestire l’afflusso di turisti tra Tirano e St. Moritz è diventato sempre più impegnativo. La sua arma segreta? Il sorriso. Ritratto.
Monica Piffaretti e il desiderio di raccontare una nuova generazione
Per Monica Piffaretti la narrativa è stata una quasi naturale evoluzione del giornalismo. Economista di formazione, dopo essere stata corrispondente parlamentare da Berna per il Corriere del Ticino e direttrice del quotidiano laRegione ha deciso di trasformare quella che per lei era sempre stata una passione privata in un’estensione della propria professione.
Alexandre Edelmann: “La maggior parte delle ragioni per cui la Svizzera gode di una buona immagine nel mondo non sono scomparse”
Dopo il dramma di Crans-Montana, il direttore di Presenza Svizzera ritiene che sarà necessario un importante lavoro di informazione per evitare danni all’immagine.
Nuove centrali nucleari? La Svizzera torna a dividersi sull’atomo
La Svizzera riapre il dibattito sul nucleare. La Commissione del Consiglio degli stati ha appoggiato la decisione del Governo di rimuovere il divieto di nuove centrali, sancito dal popolo nel 2017.
Bisogna iscrivere il denaro contante nella Costituzione? La risposta alle urne l’8 marzo
L’8 marzo il popolo svizzero si esprimerà in votazione sulla preservazione del denaro contante tramite la sua iscrizione nella Costituzione. Sottoposti al giudizio delle urne sono un’iniziativa popolare e il controprogetto diretto ad essa proposto dal Consiglio federale.
Crans-Montana: “L’uscita di emergenza non era chiusa”, dicono i legali della coppia
Il legali della coppia che gestisce il bar di Crans-Montana (VS) teatro dell’incendio di Capodanno respingono le accuse mosse contro i loro clienti, in particolare in relazione all’uscita di emergenza: il varco non era bloccato, hanno detto alla RTS.
L’Italia sulla stampa svizzera, dalla morte di Valentino al caso di Crans-Montana
I media elvetici propongono un viaggio in Italia tra cronaca, cultura e gastronomia. Dall’addio a Valentino, re della moda, al caso di Crans-Montana con le parole dell’ambasciatore italiano. E ancora, i segreti della pasta perfetta e la riscoperta del Decameron di Boccaccio.
