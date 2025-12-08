I servizi della settimana scelti per te

La televisione svizzera per l’Italia
Un uomo picchia una donna.

Relazioni italo-svizzere

Femminicidio, l’Italia sceglie l’ergastolo, la Svizzera la prevenzione

Questo contenuto è stato pubblicato al L’Italia ha compiuto un passo storico: il femminicidio è diventato un reato autonomo, punito con l’ergastolo. La Svizzera continua a puntare su un approccio preventivo e sistemico, senza introdurre una fattispecie penale specifica.

Una nave cargo della MSC della famiglia Aponte.

Relazioni italo-svizzere

Gli italiani dominano la classifica dei super ricchi in Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al L’annuale classifica stilata dalla rivista svizzera Bilanz rivela un patrimonio record per i 300 più ricchi residenti nella Confederazione. Tra le prime posizioni, spicca una forte e crescente presenza italiana.

dipinto

Relazioni italo-svizzere

Il pittore ticinese che sfidò l’accademia di Roma: la storia di Ludovico Antonio David

Questo contenuto è stato pubblicato al Artista ticinese, polemico ed eclettico, attaccò le istituzioni artistiche romane in un trattato rimasto inedito per secoli. La sua figura e quella del figlio Antonio sono oggi al centro di una nuova edizione critica.

La scuola “Heinzenberg” a Flerden, nel Canton Grigioni

Relazioni italo-svizzere

Minergie sbarca in Italia: un nuovo standard per l’edilizia rispettosa del clima

Questo contenuto è stato pubblicato al Lo standard svizzero per l’edilizia sostenibile Minergie è sbarcato in Italia. L’iniziativa, lanciata a Verona, mira a promuovere un’edilizia di alta qualità e rispettosa del clima, importando un modello già consolidato in Svizzera.

grattacielo

Relazioni italo-svizzere

La Società Svizzera di Beneficenza di Milano compie 150 anni

Questo contenuto è stato pubblicato al Tra le istituzioni storiche elvetiche di Milano, c’è anche la Società Svizzera di Beneficenza. Un sodalizio nato il 7 dicembre del 1875 in un’epoca in cui a Milano quella svizzera era la comunità straniera più numerosa.

scontro tra manifestanti propal e polizia

Qui Svizzera

Fattura da 80’000 franchi per la manifestazione pro-Palestina

Questo contenuto è stato pubblicato al Una manifestazione non autorizzata a favore della Palestina svoltasi a inizio novembre a Sion viene a costare cara agli organizzatori: la polizia cantonale vallesana ha inviato loro una fattura di 80’000 franchi per i costi legati alla sicurezza. Gli interessati hanno inoltrato ricorso.

gruppo di persone

Svizzera, istruzioni per l’uso

Perché gli appelli a “tassare i ricchi” sono forti, popolari, ma raramente hanno successo

Questo contenuto è stato pubblicato al L’idea di tassare di più le persone facoltose gode spesso di ampio sostegno popolare. Rraramente, però, questa idea si traduce in misure concrete. Anche quando la cittadinanza può votare direttamente. Perché? 

Francesca Albanese

Relazioni italo-svizzere

Attacchi, scandali e miliardi: l’Italia raccontata dai giornali svizzeri

Questo contenuto è stato pubblicato al La stampa svizzera questa settimana affronta diverse vicende che coinvolgono direttamente alcune personalità italiane, da Francesca Albanese a Federica Mogherini, da Roberto Saviano al miliardario Andrea Pignataro.

