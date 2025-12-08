I servizi della settimana scelti per te

Femminicidio, l’Italia sceglie l’ergastolo, la Svizzera la prevenzione
L’Italia ha compiuto un passo storico: il femminicidio è diventato un reato autonomo, punito con l’ergastolo. La Svizzera continua a puntare su un approccio preventivo e sistemico, senza introdurre una fattispecie penale specifica.
Gli italiani dominano la classifica dei super ricchi in Svizzera
L’annuale classifica stilata dalla rivista svizzera Bilanz rivela un patrimonio record per i 300 più ricchi residenti nella Confederazione. Tra le prime posizioni, spicca una forte e crescente presenza italiana.
Il pittore ticinese che sfidò l’accademia di Roma: la storia di Ludovico Antonio David
Artista ticinese, polemico ed eclettico, attaccò le istituzioni artistiche romane in un trattato rimasto inedito per secoli. La sua figura e quella del figlio Antonio sono oggi al centro di una nuova edizione critica.
Minergie sbarca in Italia: un nuovo standard per l’edilizia rispettosa del clima
Lo standard svizzero per l’edilizia sostenibile Minergie è sbarcato in Italia. L’iniziativa, lanciata a Verona, mira a promuovere un’edilizia di alta qualità e rispettosa del clima, importando un modello già consolidato in Svizzera.
La Società Svizzera di Beneficenza di Milano compie 150 anni
Tra le istituzioni storiche elvetiche di Milano, c’è anche la Società Svizzera di Beneficenza. Un sodalizio nato il 7 dicembre del 1875 in un’epoca in cui a Milano quella svizzera era la comunità straniera più numerosa.
Il Parlamento svizzero si mobilita per salvare la fabbrica di armi, di proprietà di Beretta
L’ex gioiello della tecnologia bellica elvetica, acquisito nel 2022 dall’italiana Beretta Holding, produce munizioni di piccolo calibro per l’esercito svizzero ed è oggi sull’orlo del baratro.
Fattura da 80’000 franchi per la manifestazione pro-Palestina
Una manifestazione non autorizzata a favore della Palestina svoltasi a inizio novembre a Sion viene a costare cara agli organizzatori: la polizia cantonale vallesana ha inviato loro una fattura di 80’000 franchi per i costi legati alla sicurezza. Gli interessati hanno inoltrato ricorso.
Perché gli appelli a “tassare i ricchi” sono forti, popolari, ma raramente hanno successo
L’idea di tassare di più le persone facoltose gode spesso di ampio sostegno popolare. Rraramente, però, questa idea si traduce in misure concrete. Anche quando la cittadinanza può votare direttamente. Perché?
Relazioni italo-svizzere
Attacchi, scandali e miliardi: l’Italia raccontata dai giornali svizzeri
La stampa svizzera questa settimana affronta diverse vicende che coinvolgono direttamente alcune personalità italiane, da Francesca Albanese a Federica Mogherini, da Roberto Saviano al miliardario Andrea Pignataro.
