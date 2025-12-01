I servizi della settimana scelti per te

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Quattro elettori su cinque dicono “no” all’iniziativa sulle successioni Questo contenuto è stato pubblicato al L’introduzione di un’imposta federale sulle successioni dei grandi patrimoni è stata bocciata dal 78,3% degli elettori ed elettrici svizzeri. Di più Quattro elettori su cinque dicono “no” all’iniziativa sulle successioni

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Sconfitta sonora per l’iniziativa Servizio civico Questo contenuto è stato pubblicato al Il popolo svizzero non estenderà l’obbligo del servizio civico a tutta la popolazione. Il “no” ha prevalso nettamente alle urne. Di più Sconfitta sonora per l’iniziativa Servizio civico

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Perché gli appelli a “tassare i ricchi” sono forti, popolari, ma raramente hanno successo Questo contenuto è stato pubblicato al L’idea di tassare di più le persone facoltose gode spesso di ampio sostegno popolare. Rraramente, però, questa idea si traduce in misure concrete. Anche quando la cittadinanza può votare direttamente. Perché? Di più Perché gli appelli a “tassare i ricchi” sono forti, popolari, ma raramente hanno successo

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Tassa sulla salute, i sindacati verso la Corte costituzionale Questo contenuto è stato pubblicato al I sindacati italiani e svizzeri hanno annunciato di essere pronti a portare la questione della tassa sulla salute davanti alla Corte costituzionale italiana. Di più Tassa sulla salute, i sindacati verso la Corte costituzionale

Altri sviluppi Lavoro ed economia Il salario mediano svizzero supera i 7’000 franchi lordi al mese Questo contenuto è stato pubblicato al Nel 2024, il salario mediano in Svizzera ha superato per la prima volta i 7’000 franchi lordi mensili per un impiego a tempo pieno. Di più Il salario mediano svizzero supera i 7’000 franchi lordi al mese

Altri sviluppi Lavoro ed economia Svizzeri gran bevitori di caffè anche se una tazzina sfiora i 5 franchi Questo contenuto è stato pubblicato al Mentre il Paese si conferma sul podio mondiale per il consumo pro capite, con una media di quasi tre tazze e mezzo al giorno a persona, il costo del caffè al bar si avvicina alla soglia psicologica dei cinque franchi. Di più Svizzeri gran bevitori di caffè anche se una tazzina sfiora i 5 franchi

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Dopo il 1945, come l’estrema destra è diventata un movimento europeo Questo contenuto è stato pubblicato al Anche alcuni cittadini svizzeri hanno contribuito a creare una rete internazionale tra i nazionalisti. Di più Dopo il 1945, come l’estrema destra è diventata un movimento europeo

Altri sviluppi Destinazione Svizzera La più piccola città d’Europa è davvero friburghese? Questo contenuto è stato pubblicato al Diverse città rivendicano il titolo di “città più piccola d’Europa”. Tra queste vi è Rue, nel cantone di Friburgo. Di più La più piccola città d’Europa è davvero friburghese?

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso La crisi dello sperma svizzero Questo contenuto è stato pubblicato al Una ricerca mostra che due terzi degli uomini in Svizzera hanno una qualità seminale subottimale, con differenze tra città e campagna. Di più La crisi dello sperma svizzero

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere In Veneto la Lega a trazione Zaia permette a Salvini di rifiatare Questo contenuto è stato pubblicato al La stampa della Svizzera tedesca e francese si interessa questa settimana ai risultati delle elezioni regionali italiani. In primo piano anche la concorrenza fiscale e due fatti di cronaca. Di più In Veneto la Lega a trazione Zaia permette a Salvini di rifiatare

