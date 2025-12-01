I servizi della settimana scelti per te

Perché gli appelli a “tassare i ricchi” sono forti, popolari, ma raramente hanno successo
L’idea di tassare di più le persone facoltose gode spesso di ampio sostegno popolare. Rraramente, però, questa idea si traduce in misure concrete. Anche quando la cittadinanza può votare direttamente. Perché?
Svizzeri gran bevitori di caffè anche se una tazzina sfiora i 5 franchi
Mentre il Paese si conferma sul podio mondiale per il consumo pro capite, con una media di quasi tre tazze e mezzo al giorno a persona, il costo del caffè al bar si avvicina alla soglia psicologica dei cinque franchi.
>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:
In Veneto la Lega a trazione Zaia permette a Salvini di rifiatare
La stampa della Svizzera tedesca e francese si interessa questa settimana ai risultati delle elezioni regionali italiani. In primo piano anche la concorrenza fiscale e due fatti di cronaca.
