I servizi della settimana scelti per te

Svizzera, istruzioni per l’uso

Sconfitta sonora per l’iniziativa Servizio civico

Questo contenuto è stato pubblicato al Il popolo svizzero non estenderà l’obbligo del servizio civico a tutta la popolazione. Il “no” ha prevalso nettamente alle urne.

Svizzera, istruzioni per l’uso

Perché gli appelli a “tassare i ricchi” sono forti, popolari, ma raramente hanno successo

Questo contenuto è stato pubblicato al L’idea di tassare di più le persone facoltose gode spesso di ampio sostegno popolare. Rraramente, però, questa idea si traduce in misure concrete. Anche quando la cittadinanza può votare direttamente. Perché? 

Relazioni italo-svizzere

Tassa sulla salute, i sindacati verso la Corte costituzionale

Questo contenuto è stato pubblicato al I sindacati italiani e svizzeri hanno annunciato di essere pronti a portare la questione della tassa sulla salute davanti alla Corte costituzionale italiana.

Lavoro ed economia

Svizzeri gran bevitori di caffè anche se una tazzina sfiora i 5 franchi

Questo contenuto è stato pubblicato al Mentre il Paese si conferma sul podio mondiale per il consumo pro capite, con una media di quasi tre tazze e mezzo al giorno a persona, il costo del caffè al bar si avvicina alla soglia psicologica dei cinque franchi.

Destinazione Svizzera

La più piccola città d’Europa è davvero friburghese?

Questo contenuto è stato pubblicato al Diverse città rivendicano il titolo di “città più piccola d’Europa”. Tra queste vi è Rue, nel cantone di Friburgo.

Svizzera, istruzioni per l’uso

La crisi dello sperma svizzero

Questo contenuto è stato pubblicato al Una ricerca mostra che due terzi degli uomini in Svizzera hanno una qualità seminale subottimale, con differenze tra città e campagna.

Relazioni italo-svizzere

In Veneto la Lega a trazione Zaia permette a Salvini di rifiatare

Questo contenuto è stato pubblicato al La stampa della Svizzera tedesca e francese si interessa questa settimana ai risultati delle elezioni regionali italiani. In primo piano anche la concorrenza fiscale e due fatti di cronaca.

