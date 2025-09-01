I servizi della settimana scelti per te

Questo contenuto è stato pubblicato al
Sessant’anni dopo la più grave sciagura della storia svizzera, riemergono i ricordi di chi è sopravvisssuto e le ombre di un processo che assolse tutti gli imputati, tra pressioni politiche ed economiche.
La maturità francese-italiano fatica a conquistare studenti nella Svizzera romanda
La partecipazione ancora limitata alla maturità bilingue francese-italiano riflette le sfide legate alla mobilità giovanile e alla percezione dell’utilità dell’italiano, una lingua nazionale che fatica a imporsi nel panorama educativo svizzero.
Assicurazione svizzera contro i pericoli naturali: un modello per l’Italia?
Il sistema svizzero di assicurazione contro i pericoli naturali offre copertura anche nelle zone ad alto rischio. Un modello unico che potrebbe ispirare Paesi come l’Italia, dove la maggior parte dei danni della natura non è assicurata.
Morte di un giovane e accuse di razzismo: la polizia di Losanna nella tempesta
Non si placano le proteste a Losanna dopo la morte di un adolescente in fuga dalla polizia su uno scooter. È solo l’ultimo di una serie di casi che hanno attizzato le critiche nei confronti delle forze dell’ordine.
Tuffo nel mondo degli sbandieratori svizzeri. Il Fahnenschwingen, come la lotta svizzera, lo jodel e il corno delle Alpi, appartiene alle tradizioni viventi della Confederazione.
In manette i gestori di Wip Finance, la società svizzera che voleva acquistare Visibilia da Santanchè
I reati ipotizzati dalla Procura ticinese nei confronti della presidente e del direttore della fiduciaria luganese sono quelli di truffa e appropriazione indebita, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro.
Mangiare fuori dagli schemi: viaggio nei 10 ristoranti più insoliti della Svizzera
Alcune realtà gastronomiche elvetiche hanno trasformato la ristorazione in un’esperienza che va ben oltre il semplice pasto. Tra queste, spicca La Vie di Berna, che, a partire dall’inizio del 2026, sarà il primo ristorante situato in un cimitero.
“Mia moglie”, un gruppo che suscita interrogativi anche in Svizzera
La vicenda dell’esistenza del gruppo Facebook “Mia moglie” rimbalza questa settimana anche sulla stampa della Svizzera tedesca e francese, che si chiede come sia potuto accadere.
Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?
Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…
