La televisione svizzera per l’Italia
Qui Svizzera

I servizi della settimana scelti per te

Redazione Swissinfo
Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
Altri sviluppi
persone tra le macerie

Altri sviluppi

Relazioni italo-svizzere

L’ingiustizia di Mattmark

Questo contenuto è stato pubblicato al Sessant’anni dopo la più grave sciagura della storia svizzera, riemergono i ricordi di chi è sopravvisssuto e le ombre di un processo che assolse tutti gli imputati, tra pressioni politiche ed economiche.

Di più L’ingiustizia di Mattmark
Altri sviluppi
targa commemorativa

Altri sviluppi

Relazioni italo-svizzere

“Le donne, protagoniste invisibili di Mattmark”

Questo contenuto è stato pubblicato al La storica Elisabeth Joris rilegge la sciagura di Mattmark attraverso lo sguardo delle donne, figure dimenticate ma decisive delle grandi opere.

Di più “Le donne, protagoniste invisibili di Mattmark”
Altri sviluppi
primo piano della mano di uno studente che scrive su un foglio

Altri sviluppi

Cultura e dintorni

La maturità francese-italiano fatica a conquistare studenti nella Svizzera romanda

Questo contenuto è stato pubblicato al La partecipazione ancora limitata alla maturità bilingue francese-italiano riflette le sfide legate alla mobilità giovanile e alla percezione dell’utilità dell’italiano, una lingua nazionale che fatica a imporsi nel panorama educativo svizzero.

Di più La maturità francese-italiano fatica a conquistare studenti nella Svizzera romanda
Altri sviluppi
carrozza trainata da cavalli su una strada sommersa dall'acqua

Altri sviluppi

Svizzera, istruzioni per l’uso

Assicurazione svizzera contro i pericoli naturali: un modello per l’Italia?

Questo contenuto è stato pubblicato al Il sistema svizzero di assicurazione contro i pericoli naturali offre copertura anche nelle zone ad alto rischio. Un modello unico che potrebbe ispirare Paesi come l’Italia, dove la maggior parte dei danni della natura non è assicurata.

Di più Assicurazione svizzera contro i pericoli naturali: un modello per l’Italia?
Altri sviluppi
persone davanti a un rogo su una strada

Altri sviluppi

Svizzera, istruzioni per l’uso

Morte di un giovane e accuse di razzismo: la polizia di Losanna nella tempesta

Questo contenuto è stato pubblicato al Non si placano le proteste a Losanna dopo la morte di un adolescente in fuga dalla polizia su uno scooter. È solo l’ultimo di una serie di casi che hanno attizzato le critiche nei confronti delle forze dell’ordine.

Di più Morte di un giovane e accuse di razzismo: la polizia di Losanna nella tempesta
Altri sviluppi
Alexander Wegmüller in St. Stephan

Altri sviluppi

Destinazione Svizzera

Alexander e il suo battesimo della bandiera

Questo contenuto è stato pubblicato al Tuffo nel mondo degli sbandieratori svizzeri. Il Fahnenschwingen, come la lotta svizzera, lo jodel e il corno delle Alpi, appartiene alle tradizioni viventi della Confederazione.

Di più Alexander e il suo battesimo della bandiera

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Altri sviluppi
Paradiso

Altri sviluppi

Relazioni italo-svizzere

In manette i gestori di Wip Finance, la società svizzera che voleva acquistare Visibilia da Santanchè

Questo contenuto è stato pubblicato al I reati ipotizzati dalla Procura ticinese nei confronti della presidente e del direttore della fiduciaria luganese sono quelli di truffa e appropriazione indebita, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro. 

Di più In manette i gestori di Wip Finance, la società svizzera che voleva acquistare Visibilia da Santanchè
Altri sviluppi
Altri sviluppi
Il Runway 34 a Glattbrugg.

Altri sviluppi

Destinazione Svizzera

Mangiare fuori dagli schemi: viaggio nei 10 ristoranti più insoliti della Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al Alcune realtà gastronomiche elvetiche hanno trasformato la ristorazione in un’esperienza che va ben oltre il semplice pasto. Tra queste, spicca La Vie di Berna, che, a partire dall’inizio del 2026, sarà il primo ristorante situato in un cimitero.

Di più Mangiare fuori dagli schemi: viaggio nei 10 ristoranti più insoliti della Svizzera

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

Altri sviluppi
occhio

Altri sviluppi

Relazioni italo-svizzere

“Mia moglie”, un gruppo che suscita interrogativi anche in Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al La vicenda dell’esistenza del gruppo Facebook “Mia moglie” rimbalza questa settimana anche sulla stampa della Svizzera tedesca e francese, che si chiede come sia potuto accadere.

Di più “Mia moglie”, un gruppo che suscita interrogativi anche in Svizzera

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR