I servizi della settimana scelti per te

Relazioni italo-svizzere L'ingiustizia di Mattmark Questo contenuto è stato pubblicato al Sessant'anni dopo la più grave sciagura della storia svizzera, riemergono i ricordi di chi è sopravvisssuto e le ombre di un processo che assolse tutti gli imputati, tra pressioni politiche ed economiche.

Relazioni italo-svizzere "Le donne, protagoniste invisibili di Mattmark" Questo contenuto è stato pubblicato al La storica Elisabeth Joris rilegge la sciagura di Mattmark attraverso lo sguardo delle donne, figure dimenticate ma decisive delle grandi opere.

Cultura e dintorni La maturità francese-italiano fatica a conquistare studenti nella Svizzera romanda Questo contenuto è stato pubblicato al La partecipazione ancora limitata alla maturità bilingue francese-italiano riflette le sfide legate alla mobilità giovanile e alla percezione dell'utilità dell'italiano, una lingua nazionale che fatica a imporsi nel panorama educativo svizzero.

Svizzera, istruzioni per l'uso Assicurazione svizzera contro i pericoli naturali: un modello per l'Italia? Questo contenuto è stato pubblicato al Il sistema svizzero di assicurazione contro i pericoli naturali offre copertura anche nelle zone ad alto rischio. Un modello unico che potrebbe ispirare Paesi come l'Italia, dove la maggior parte dei danni della natura non è assicurata.

Svizzera, istruzioni per l'uso Morte di un giovane e accuse di razzismo: la polizia di Losanna nella tempesta Questo contenuto è stato pubblicato al Non si placano le proteste a Losanna dopo la morte di un adolescente in fuga dalla polizia su uno scooter. È solo l'ultimo di una serie di casi che hanno attizzato le critiche nei confronti delle forze dell'ordine.

Destinazione Svizzera Alexander e il suo battesimo della bandiera Questo contenuto è stato pubblicato al Tuffo nel mondo degli sbandieratori svizzeri. Il Fahnenschwingen, come la lotta svizzera, lo jodel e il corno delle Alpi, appartiene alle tradizioni viventi della Confederazione.

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Relazioni italo-svizzere In manette i gestori di Wip Finance, la società svizzera che voleva acquistare Visibilia da Santanchè Questo contenuto è stato pubblicato al I reati ipotizzati dalla Procura ticinese nei confronti della presidente e del direttore della fiduciaria luganese sono quelli di truffa e appropriazione indebita, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro.

Qui Svizzera La condanna di Tariq Ramadan per violenza carnale è definitiva Questo contenuto è stato pubblicato al Il Tribunale federale (TF) ha respinto il ricorso dell'islamologo svizzero contro la sentenza emessa dalla Corte di giustizia di Ginevra.

Destinazione Svizzera Mangiare fuori dagli schemi: viaggio nei 10 ristoranti più insoliti della Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Alcune realtà gastronomiche elvetiche hanno trasformato la ristorazione in un'esperienza che va ben oltre il semplice pasto. Tra queste, spicca La Vie di Berna, che, a partire dall'inizio del 2026, sarà il primo ristorante situato in un cimitero.

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

Relazioni italo-svizzere "Mia moglie", un gruppo che suscita interrogativi anche in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al La vicenda dell'esistenza del gruppo Facebook "Mia moglie" rimbalza questa settimana anche sulla stampa della Svizzera tedesca e francese, che si chiede come sia potuto accadere.