I servizi della settimana scelti per te

Questo contenuto è stato pubblicato al Giocondo e Grato Albertolli portarono nella città dei Medici uno stile nuovo, sobrio e luminoso. La loro rivoluzione segnò la fine del rococò e l’inizio di un gusto moderno in Italia.

Questo contenuto è stato pubblicato al Non è il più esaltante degli inni nazionali e in pochi lo conoscono a memoria, ma il Salmo svizzero ha superato finora ogni tentativo di sostituzione dopo aver “sconfitto” il vecchio Ci chiami o patria.

Questo contenuto è stato pubblicato al La storia di una ‘criptovaluta’ elvetica ante litteram, fonte d’ispirazione per il moderno circuito monetario sardo.

Così la Svizzera festeggia il suo compleanno il 1° agosto

Questo contenuto è stato pubblicato al Il 1° agosto viene celebrato in Svizzera in molti modi diversi, con usanze tradizionali e moderne, dai falò in alta montagna alle feste techno.

