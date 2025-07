Boom dell’export italiano verso la Svizzera

I prodotti alimentari rappresentano una voce importante dell'export italiano in Svizzera. Keystone / Gaetan Bally

Nei primi sei mesi del 2025, le esportazioni italiane verso la Confederazione sono cresciute di oltre il 13%.

Daniele Mariani

Dopo due anni caratterizzati da una certa stabilità, le esportazioni italiane in Svizzera sono fortemente aumentate nei primi sei mesi del 2025, stando a un primo bilancio del commercio estero extra-UE presentato martedì dall’Istat.

Tra gennaio e giugno la crescita è stata del 13,4% rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente, mentre solo per il mese di giugno l’incremento si è attestato al 18,4%.

Si tratta della progressione più elevata per l’interscambio commerciale coi Paesi extra UE. A titolo di paragone, l’aumento complessivo dell’export italiano con questo gruppo di Stati è stato dell’1,3% nel primo semestre di quest’anno.

“Si conferma la capacità di tenuta delle esportazioni nazionali in un contesto internazionale complesso, ha dichiarato in una nota il ministro degli esteri Antonio Tajani, commentando i dati globali. Il saldo commerciale è in attivo per 24,4 miliardi di euro. L’andamento dell’export ci spinge a proseguire con la strategia del nostro Piano Export per diversificare i mercati di sbocco per i nostri prodotti”.

Quinto mercato per l’export italiano

Con una quota del 4,8%, la Confederazione si conferma il secondo Paese di destinazione al di fuori dell’UE per i beni Made in Italy, dietro agli Stati Uniti (10,4%), ma davanti a potenze economiche del calibro del Regno Unito (4,4%) o della Cina (2,5%).

Prendendo in considerazione anche i Paesi dell’Unione Europea, la Svizzera, con un volume di oltre 30 miliardi di euro, si situava al quinto posto per l’export italiano alla fine del 2024.

Nel contempo, le importazioni italiane dalla Svizzera hanno registrato un leggero calo (-0,3%). Come si può vedere dal grafico successivo, il saldo commerciale resta ampiamente positivo per l’Italia.

Nei primi sei mesi del 2025, la bilancia era di oltre 8,4 miliardi di euro a favore dell’Italia. Se la tendenza dovesse confermarsi anche nel prossimo semestre, alla fine del 2025 il record di 16 miliardi di euro registrato nel 2021 potrebbe essere superato.

Quali prodotti esporta l’economia italiana?

Secondo le cifre dell’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini, la più importante voce dell’export italiano verso la Svizzera sono i prodotti farmaceutici, seguita da pietre e metalli preziosi e macchine e apparecchi meccanici.

Malgrado lo spostamento della produzione all’estero, nel 2024 l’esportazione di automobili e accessori continuava a rappresentare una parte significativa dei beni Made in Italy venduti nella Confederazione.

Infine, l’Italia rimane di gran lunga il principale fornitore di beni alimentari del mercato elvetico.

