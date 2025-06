I servizi della settimana scelti per te

Altri sviluppi Le colonie estive sindacali: vacanze popolari in Italia tra mare e solidarietà Questo contenuto è stato pubblicato al Nate negli anni Venti per iniziativa della Camera del Lavoro e seguita a ruota dall’OCST, queste esperienze al mare in Italia hanno segnato un secolo di storia sociale. Di più Le colonie estive sindacali: vacanze popolari in Italia tra mare e solidarietà

Altri sviluppi Acquisto degli F-35, gli Stati Uniti chiedono fino a 1,3 miliardi in più Questo contenuto è stato pubblicato al Il prezzo per i 36 caccia F-35 potrebbe essere più alto dei sei miliardi finora concordati. Il Governo svizzero ha però ribadito mercoledì che contrattualmente è stato stipulato un prezzo fisso. Di più Acquisto degli F-35, gli Stati Uniti chiedono fino a 1,3 miliardi in più

Altri sviluppi Sentinelle hi-tech in montagna, come prevenire frane e altri pericoli naturali Questo contenuto è stato pubblicato al Un mese fa il villaggio di Blatten veniva sepolto da una frana. Le tecnologie per monitorare i pericoli naturali suscitano un interesse crescente non solo in Svizzera. Di più Sentinelle hi-tech in montagna, come prevenire frane e altri pericoli naturali

Altri sviluppi Le chiese in Svizzera sono sempre più vuote Questo contenuto è stato pubblicato al Nel 2024 meno della metà della popolazione svizzera ha partecipato almeno una volta a un evento o a una funzione religiosa. Di più Le chiese in Svizzera sono sempre più vuote

Altri sviluppi Cinque luoghi insoliti dove installare dei pannelli solari in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al L’energia solare è essenziale per raggiungere una società a zero emissioni. Ma dove produrla in grandi quantità? Ecco le idee svizzere più curiose e promettenti. Di più Cinque luoghi insoliti dove installare dei pannelli solari in Svizzera

Altri sviluppi Assistito o meno, il suicidio tra le persone anziane è in aumento in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Il tasso di suicidi tra le persone anziane in Svizzera ha raggiunto livelli record. Il fenomeno è in crescita in gran parte a causa del ricorso al suicidio assistito. Di più Assistito o meno, il suicidio tra le persone anziane è in aumento in Svizzera

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Altri sviluppi Asilo in Svizzera: i dati più importanti in un colpo d’occhio Questo contenuto è stato pubblicato al Quando nel mondo si verificano catastrofi, anche la Svizzera, essendo considerata un Paese rifugio, ne risente. Ma chi arriva e chi può restare? Di più Asilo in Svizzera: i dati più importanti in un colpo d’occhio

Altri sviluppi Il cappuccino più caro al mondo? Lo si beve a Zurigo Questo contenuto è stato pubblicato al Una pausa caffè nella città sulle rive della Limmat non è decisamente a buon mercato. Assieme a Ginevra, Zurigo resta nel plotone di testa delle località più care al mondo, stando a uno studio della Deutsche Bank. Di più Il cappuccino più caro al mondo? Lo si beve a Zurigo

Altri sviluppi In arrivo sanzioni nazionali contro il littering Questo contenuto è stato pubblicato al Buttare un mozzicone di sigaretta per terra potrebbe in futuro essere sanzionato con una multa di 100 franchi. Lo prevedono nuove norme federali contro il littering contenute in un pacchetto di ordinanze ambientali inviate oggi in consultazione dal Consiglio federale. Di più In arrivo sanzioni nazionali contro il littering

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

Altri sviluppi Venezia in vendita? Tra nozze da favola e proteste popolari Questo contenuto è stato pubblicato al Lo sfarzoso matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez nella Serenissima trova ampio spazio questa settimana sulla stampa Svizzera tedesca e francese. Di più Venezia in vendita? Tra nozze da favola e proteste popolari