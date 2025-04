I servizi della settimana scelti per te

La battaglia sottotraccia sui frontalieri tra il fisco italiano e quello ticinese
L'Italia ha trovato una soluzione fiscale che ritiene equa per tutti i frontalieri dei nuovi comuni di confine che lavorano in Ticino da prima dell'entrata in vigore del nuovo accordo fiscale. Il Ticino come contromossa emana una direttiva.

Come funziona la democrazia diretta in Svizzera?
Molte persone vorrebbero delle votazioni popolari come in Svizzera. Ma cosa sono esattamente le iniziative popolari e i referendum?

Per Roma la Casa d'Italia di Zurigo non può essere sequestrata
Il sequestro della Casa d'Italia di Zurigo è arrivato all'attenzione della Camera dei deputati italiana. Secondo Roma l'edificio gode dell'immunità dalle procedure esecutive, in quanto destinata all'esercizio di funzioni sovrane.

UBS taglia 180 posti di lavoro in Italia
La grande banca svizzera UBS ha annunciato una drastica riduzione del personale in Italia, con la perdita di 180 posti di lavoro, pari a quasi un terzo dei suoi collaboratori nel Paese.

Margherita Palli, la maestra degli allestimenti scenici
La scenografa svizzera torna nei prossimi giorni con due appuntamenti a Milano: la ricostruzione del set cinematografico dell'Enrico IV di Pirandello disegnato da Gio Ponti e un'installazione di Paolo Sorrentino per il Salone del Mobile.

Dazi americani, per la stampa svizzera gli Stati Uniti vanno verso l'inflazione e la recessione
La stampa elvetica ammonisce Trump: l'effetto principale di dazi a lungo termine potrebbe essere un aumento dell'inflazione negli Stati Uniti e una possibile recessione economica.

Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Le ramificazioni svizzere dei guai giudiziari di Daniela Santanchè
La ministra italiana del Turismo è già stata rinviata a giudizio per falso in bilancio. Ora la vendita delle sue quote a una società svizzera è stata bloccata dall'Autorità federale di vigilanza.

Perché la Svizzera non ha una capitale
La città di Berna ospita il Governo, il Parlamento e gran parte dell'amministrazione federale. Tuttavia, non è ufficialmente la capitale della Svizzera, ma porta il titolo di "città federale". Perché?

Una persona su dodici in Svizzera vive in situazione di povertà
Nel 2023 circa 708'000 persone nella Confederazione vivevano in una situazione di povertà reddituale. Il tasso, pari all'8,1%, è rimasto stabile. Una situazione "inaccettabile in un Paese ricco come la Svizzera", sottolinea Caritas.

Quali sono i temi d'attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

Gli occhi puntati sui Campi Flegrei
L'area vulcanica nella periferia di Napoli desta molto interesse anche in Svizzera. Questa settimana i giornali elvetici si occupano anche del divieto di fumo a Milano, del mercato azionario italiano e di un esperimento portato avanti dal quotidiano Il Foglio.