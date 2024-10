I servizi della settimana scelti per te

Altri sviluppi

Questo contenuto è stato pubblicato al Il Canton Grigioni ha registrato un calo importante del numero di lavoratori e lavoratrici frontaliere italiane nel secondo trimestre del 2024. Per le autorità cantonali è ancora presto per dire se sia l’effetto del nuovo accordo italo-svizzero o invece si tratti di un semplice effetto della stagionalità.

Questo contenuto è stato pubblicato al A pochi passi dalla chiusura dei negoziati Bilaterali III tra Berna e Bruxelles, l’UE fa sapere che non vuole concedere alla Svizzera una clausola di salvaguardia unilaterale per la libera circolazione delle persone.

Questo contenuto è stato pubblicato al Di anno in anno la fattura della sanità aumenta nella Confederazione e per molte persone le spese per l’assicurazione malattie obbligatoria diventano insostenibili. E se una possibile voce di risparmio fosse costituita dai trattamenti inutili?

Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Primo risarcimento per danni da vaccino contro il Covid-19

Questo contenuto è stato pubblicato al Per la prima volta in Svizzera una persona ha ricevuto un compenso per una lesione causata dal vaccino contro il coronavirus. La donna riceverà un risarcimento per torto morale di 12’500 franchi e un indennizzo di 1’360 franchi.

