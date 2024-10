Arrestato a Zurigo un forsennato che ha accoltellato alcuni bambini

Altri sviluppi Viola Amherd loda lo spirito di cooperazione del CERN Questo contenuto è stato pubblicato al In occasione del 70esimo anniversario del Cern di Ginevra la presidente della Confederazione Viola Amherd ha lodato i risultati scientifici raggiunti. Di più Viola Amherd loda lo spirito di cooperazione del CERN

Altri sviluppi Il traffico all’aeroporto di Zurigo è ancora in crescita Questo contenuto è stato pubblicato al In settembre i movimenti aerei all'aeroporto di Kloten (canton Zurigo) sono stati 23'600, un numero in progressione dell'11,2% rispetto allo stesso mese del 2023, emerge dalle statistiche valutate dall'agenzia AWP. Di più Il traffico all’aeroporto di Zurigo è ancora in crescita

Altri sviluppi Temporali estivi più forti e frequenti in città che in campagna Questo contenuto è stato pubblicato al Secondo un recente studio, la popolazione urbana in estate subisce temporali più frequenti e intensi rispetto a chi vive in campagna. Di più Temporali estivi più forti e frequenti in città che in campagna

Altri sviluppi I furti tornano a livelli pre-Covid, ma il Ticino è più tranquillo Questo contenuto è stato pubblicato al I furti in Svizzera sono tornati come numero agli anni pre-Covid, ma le loro conseguenze finanziarie sono in netta crescita: lo scrive oggi l'assicuratore Axa, che mette anche in luce una situazione migliore della media in Ticino. Di più I furti tornano a livelli pre-Covid, ma il Ticino è più tranquillo

Altri sviluppi Primo discorso di Alain Berset al Consiglio d’Europa Questo contenuto è stato pubblicato al Alain Berset si è espresso oggi per la prima volta all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa in qualità di Segretario generale. Il friburghese ha in particolare illustrato le linee guida e le priorità che intende seguire nel suo mandato. Di più Primo discorso di Alain Berset al Consiglio d’Europa

Altri sviluppi Diverse modifiche legislative entrano in vigore il 1° ottobre Questo contenuto è stato pubblicato al Tre nuove leggi entrano in vigore il 1° ottobre: vendita di tabacco e derivati vietata ai minorenni in tutta la Svizzera, protezione delle minoranze e allentamento della Lex Weber. Di più Diverse modifiche legislative entrano in vigore il 1° ottobre

Altri sviluppi La rete tram-treno del Luganese forse operativa nel 2035 Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo i vari ricorsi, sono ripartiti i lavori - per ora a livello progettuale - per la rete che promette di ridurre drasticamente i tempi di percorrenza in una regione ormai sull'orlo del collasso per quanto riguarda il traffico. Di più La rete tram-treno del Luganese forse operativa nel 2035

Altri sviluppi Svizzera-UE, “l’ accordo va sottoposto a referendum obbligatorio” Questo contenuto è stato pubblicato al Il futuro accordo con l'Ue va respinto poiché limita eccessivamente la democrazia diretta e la sovranità del Paese, due elementi alla base del successo, soprattutto economico, della Svizzera. Di più Svizzera-UE, “l’ accordo va sottoposto a referendum obbligatorio”

Altri sviluppi Cranio umano trovato in zona Bagni di Craveggia Questo contenuto è stato pubblicato al Un cranio umano è stato trovato lungo un sentiero di montagna da agenti della Polizia provinciale del Verbano-Cusio-Ossola impegnati in una perlustrazione per il controllo dell'attività venatoria al confine con la Svizzera. Di più Cranio umano trovato in zona Bagni di Craveggia