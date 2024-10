I servizi della settimana scelti per te

Altri sviluppi

Questo contenuto è stato pubblicato al Lugano e Como si assomigliano, per la presenza del lago, per il fatto di essere attorniate delle montagne, per le attività e le escursioni che si possono svolgere. Eppure, le due città stanno conoscendo due destini ben diversi: Como è invasa dai turisti, Lugano naviga a vista.

Questo contenuto è stato pubblicato al Per frenarne la proliferazione, le palme “ticinesi” sia maschili che femminili sono ora vietate in Svizzera.

Aperta procedura penale per il primo utilizzo di Sarco in Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al La controversa capsula per il suicidio Sarco è stata utilizzata per la prima volta in un capanno situato in una foresta del canton Sciaffusa. Questo nonostante ieri, lunedì, la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider abbia confermato che Sarco non è conforme alla legge.

