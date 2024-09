I prodotti alternativi alla carne e ai latticini celano dei rischi

Il problema più diffuso è la carenza di alcuni nutrienti. Keystone-SDA

Sostituti di carne e latte hanno un minore impatto ambientale (con alcune eccezioni), ma il rischio per chi consuma unicamente alimenti vegetali è di soffrire a lungo termine di carenze di alcune sostanze.

Keystone-ATS

Bistecche vegetali e hamburger vegani sono considerati decisamente più sostenibili in termini ecologici nonché più salutari dei prodotti a base animale. Tuttavia, una dieta che esclude categoricamente la carne, comporta anche dei rischi.

A mettere in guardia i consumatori è la Fondazione per la valutazione delle scelte tecnologiche (TA-SWISS), che ha esaminato l’apporto nutritivo dei prodotti alternativi alla carne a base vegetale. Nel suo rapporto, pubblicato martedì, TA-Swiss è giunta alla conclusione che escludendo la carne dai nostri piatti si incorre in una carenza di vitamine e nutrienti essenziali al corpo umano.

Dal punto di vista dell’impatto ambientale, l’alternativa vegana o vegetariana è senz’altro migliore, stando agli esperti. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti sostituti del latte, i benefici sono più contrastanti. Sebbene le bevande a base di soia siano giudicate migliori di quelle che contengono latte di mucca, le alternative al latte a base di mandorla consumano molta più acqua in fase di produzione.

