“I premi cassa malati dovrebbero essere proporzionati al reddito”

Aumenti casse malati, per Alain Berset “la qualità si paga”

Questo contenuto è stato pubblicato al Per il presidente della Confederazione Alain Berset l'aumento dei costi sanitari annunciato per il 2024 in Svizzera è il prezzo da pagare per l'alta qualità del sistema elvetico.

