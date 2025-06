I pensionati più felici d’Europa vivono in Svizzera

La felicità dopo la pensione? In Svizzera c'è. Keystone-SDA

Secondo uno studio condotto in gennaio dall'istituto YouGov per conto di Swiss Life l'80% delle persone di età compresa tra i 65 e gli 80 anni è molto soddisfatto della propria vita.

Keystone-ATS

I pensionati più felici d’Europa vivono in Svizzera: a dirlo è uno studio condotto dall’istituto YouGov, che rivela che l’80% dei e delle 65-80enni si dice molto soddisfatto della propria esistenza. Le 2’063 persone intervistate di questa fascia di età hanno valutato in modo maggiormente positivo le attività del tempo libero, i contatti sociali, la salute, la mobilità e i viaggi. Le persone con un reddito più alto sono risultate in media più soddisfatte di quelle con un reddito più basso. La soddisfazione generale è tanto più bassa quanto peggiore è lo stato di salute soggettivo.

Nessuna differenza tra uomini e donne

Nessuna differenza è stata riscontrata tra uomini e donne, tra chi non ha figli o chi ha più di 65 anni con figli, e neppure tra anziani con o senza nipoti. Le coppie, invece, sono risultate più felici dei single.

In nessun altro Paese europeo la percentuale di pensionati è così (tanto) soddisfatta della propria vita come in Svizzera, aggiunge Swiss Life, che basa i suoi calcoli sui dati dell’istituto Eurostat. Anche in altre fasce d’età gli svizzeri sono generalmente più felici degli altri europei.

Da notare che in Scandinavia, Austria, Irlanda e Malta i pensionati sono più soddisfatti della loro vita rispetto ai loro compatrioti più giovani.

Cura dei nipoti

Meno di un terzo delle persone tra i 65 e i 74 anni si sente solo almeno qualche volta in Svizzera. Circa il 60% delle persone tra i 65 e gli 80 anni ha dei nipoti e circa due terzi dei nonni si occupano di loro almeno una volta al mese.

Un gran numero di intervistati dedica ogni giorno del tempo alla lettura (77%), alla televisione (76%) o alle faccende domestiche (59%); queste ultime sono svolte molto più spesso dalle donne (74%) che dagli uomini (42%).

Inoltre, quasi un terzo degli anziani (30%) utilizza quotidianamente social network come Instagram o Facebook, ma una percentuale ancora maggiore non lo fa (39%).

