I costi della salute continueranno ad aumentare

È una delle grandi preoccupazioni degli svizzeri il costo della salute. Secondo il Centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo (KOF), questi costi continueranno a crescere nei prossimi anni.

15 novembre 2022

Tanto per cominciare il KOF ha stimato per l’anno prossimo un incremento dei costi legati alla salute del 3,6%. Nel 2024 la tendenza al rialzo dovrebbe leggermente rallentare, fissandosi al 3,1%.

In breve – ma in questo caso possiamo dire anche “in soldoni” - le spese per la salute cresceranno il prossimo anno di 3,2 miliardi di franchi, toccando quota 92,7 miliardi. Nel 2024 dovrebbero raggiungere i 95,6 miliardi.

La spesa pro capite nell'anno in corso è di 10'190 franchi. L'anno prossimo, sempre secondo le previsioni del KOF, dovrebbe salire a 10'416 franchi, mentre nel 2024 a 10'612 franchi.

La pandemia di coronavirus ha generato una spesa pubblica insolitamente alta per l'assistenza sanitaria negli anni passati, in particolare a causa dei test e dei vaccini. Malgrado ciò, il contributo statale al sistema sanitario si è già stabilizzato, tanto che secondo il KOF tornerà alla normalità entro il 2024. A patto però che il Covid-19 non porti nuove spiacevoli sorprese.