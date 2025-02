I Bilaterali III saranno sottoscritti a maggio, poi posti in consultazione

Keystone / Christian Beutler

Gli accordi bilaterali III saranno sottoscritti a maggio. L'Esecutivo elvetico ha fatto sapere di aver preso atto dell'intesa raggiunta tra parti sociali e Cantoni, che contiene misure volte a garantire l'attuale livello di protezione dei salari.

Keystone-ATS

I cosiddetti accordi bilaterali III saranno parafati in maggio a Berna. Saranno in seguito inviati in consultazione. Nel primo trimestre del prossimo anno dovrebbe poi giungere la firma da parte della Commissione europea e del Consiglio federale. Lo ha annunciato quest’ultimo, che ha fatto mercoledì il punto della situazione sul dossier europeo.

Dopo la conclusione dei negoziati lo scorso dicembre è iniziata la verifica dei testi degli accordi dal punto di vista giuridico e formale, indica l’esecutivo in un comunicato. La traduzione dei testi nelle lingue ufficiali svizzere è anch’essa iniziata, precisa il Governo.

Nella nota l’esecutivo dice anche di essere stato informato sullo stato dei lavori di attuazione degli accordi, oltre che sulle misure di accompagnamento. Per quanto riguarda la protezione dei salari, il Consiglio federale ha preso atto – sempre in data odierna – dell’intesa raggiunta tra parti sociali e Cantoni, che contiene misure volte a garantire l’attuale livello di protezione.

Il Consiglio federale ha anche approvato il concetto di attuazione nazionale della clausola di salvaguardia sull’immigrazione. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) è stato incaricato di proseguire i lavori in materia.

Nel comunicato, il Governo conferma poi la reintegrazione della Svizzera nei programmi di ricerca dell’UE (Orizzonte Europa, Euratom, Europa digitale). Il relativo accordo, che sarà retroattivo allo scorso 1° gennaio, sarà firmato entro la fine dell’anno (tale intesa sarà parafata in aprile a Bruxelles).

