Gravi intemperie a Brienz portano allo sfollamento di 70 persone

Violenti temporali si sono scatenati lunedì sera su Brienz portando allo sfollamento di diverse decine di persone. Nessun disperso, ma due persone sono rimaste ferite.

I temporali scatenatisi lunedì sera su varie regioni della Svizzera tedesca hanno provocato gravi intemperie a Brienz, nell’Oberland bernese. Le persone sfollate sono 70, i feriti di lieve e media gravità sono due, mentre non si contano dispersi.

Una colata detritica ha danneggiato edifici, vetture, strade e infrastrutture del trasporto pubblico, ha comunicato l’organo di condotta regionale dell’Alto Lago di Brienz (RFO).

Alle 18.30 circa il fiume Milibach ha rotto gli argini. Un collettore sopra il villaggio è stato invaso da rocce e legname e il materiale accumulatosi è defluito in modo incontrollato in varie zone del paese.

Martedì mattina, dopo una valutazione specialistica di quanto accaduto, la RFO ha deciso di prendere provvedimenti per evitare ulteriori problemi, o per cercare almeno di contenerli. Il corso d’acqua del fiume Milibach sarà deviato, in modo da farlo arrivare al lago passando da un tunnel ferroviario e dal piazzale della stazione.

Sono anche iniziati i lavori di sgombero della strada principale che attraversa Brienz, mentre la linea ferroviaria Interlaken-Meiringen della Zentralbahn resterà chiusa per diversi giorni. Ad assicurare le corse ci saranno diversi bus sostitutivi.

La riapertura della strada tra Interlaken e Grindewald, bloccata a causa di smottamenti, è prevista per il primo pomeriggio di martedì.

Oltre 70’000 fulmini

Durante i forti temporali MeteoSvizzera ha registrato oltre 70’000 fulmini nei cieli elvetici. Sul versante settentrionale delle Alpi sono caduti localmente più di 50 millimetri di pioggia in un’ora, ha riferito l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia poco prima della mezzanotte. Raffiche di vento con velocità superiori a 90 chilometri orari hanno spazzato Interlaken, Svitto e Glarona.

