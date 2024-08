Gravi intemperie a Brienz portano allo sfollamento di 70 persone

Questo contenuto è stato pubblicato al La compagnia aerea elvetica Edelweiss specializzata in voli charter ha registrato nel 2023 il fatturato record di 830 milioni di franchi.

Questo contenuto è stato pubblicato al Negli scorsi giorni sono apparse a Londra numerose nuove opere dello street artist Banksy. Lo "zoo di Londra", come è stato rinominato, comprende una serie di lavori che raffigurano animali e ne sta spuntando uno al giorno.

Questo contenuto è stato pubblicato al È di circa 5,5 milioni di franchi il budget comunicato finora al Controllo federale delle finanze (CDF) per l'iniziativa sulla biodiversità, oggetto su cui l'elettorato è chiamato a esprimersi il prossimo 22 settembre.

Altri sviluppi

A Livorno cocaina in un carico di banane diretto in Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al La Guardia di finanza ha sequestrato 148 chili di cocaina in un container pieno di banane arrivato dal porto di Guayaquil, in Ecuador, e diretto in Svizzera.

Di più A Livorno cocaina in un carico di banane diretto in Svizzera