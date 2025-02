Uomo fermato a Celerina con 21’000 sigarette in un’auto con targhe italiane

Altri sviluppi Caso Corona-Leaks, la protezione delle fonti è centrale Questo contenuto è stato pubblicato al Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) non potrà servirsi delle mail di Peter Lauener, ex responsabile della comunicazione dell'allora consigliere federale Alain Berset, e neppure di quelle del direttore di Ringier, Marc Walder. Di più Caso Corona-Leaks, la protezione delle fonti è centrale

Altri sviluppi Iniziano gli scavi della seconda canna del San Gottardo Questo contenuto è stato pubblicato al Ad Airolo e a Göschenen sono state avviate le frese che scaveranno la seconda canna del tunnel del San Gottardo. L'apertura è prevista per il 2030. Di più Iniziano gli scavi della seconda canna del San Gottardo

Altri sviluppi Calano le importazioni illegali di farmaci in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al L'anno scorso in Svizzera si sono registrate 5'668 importazioni illegali di farmaci, un dato in calo del 15% su base annua. Gli import più frequenti rimangono quelli riguardanti gli stimolanti per l'erezione, si legge in un comunicato odierno di Swissmedic. Di più Calano le importazioni illegali di farmaci in Svizzera

Altri sviluppi Un piano di sostegno per le ONG ginevrine colpite dai tagli statunitensi Questo contenuto è stato pubblicato al Il Consiglio di Stato ginevrino ha annunciato mercoledì un piano di sostegno d'urgenza a tutta la Ginevra internazionale per un totale di 10 milioni di franchi, in modo da accompagnare per tre mesi il personale interessato dai tagli decisi da Donald Trump. Di più Un piano di sostegno per le ONG ginevrine colpite dai tagli statunitensi

Altri sviluppi Piovono milioni per il management svizzero Questo contenuto è stato pubblicato al Circa 2 milioni al presidente della direzione di Swisscom, 10 invece - per otto mesi di lavoro - all'ex numero uno di Nestlé. Di più Piovono milioni per il management svizzero

Altri sviluppi Una trentina di semplici cittadini si candidano al Consiglio federale Questo contenuto è stato pubblicato al Oltre ai candidati ufficiali del Centro Martin Pfister e Markus Ritter, una trentina di semplici cittadini si lanciano nella corsa per il Consiglio federale. Di più Una trentina di semplici cittadini si candidano al Consiglio federale

Altri sviluppi Nuovi affitti in crescita anche nel 2025 Questo contenuto è stato pubblicato al Il costo dell'affitto si conferma in aumento anche nel nuovo anno. Di più Nuovi affitti in crescita anche nel 2025

Altri sviluppi Morto il regista svizzero Richard Dindo, aveva 80 anni Questo contenuto è stato pubblicato al Richard Dindo, regista e documentarista nato a Zurigo, è morto mercoledì in un ospedale di Parigi, in presenza dei famigliari. Aveva 80 anni. L'annuncio della sua morte è apparso sulla NZZ. Di più Morto il regista svizzero Richard Dindo, aveva 80 anni

Altri sviluppi Confermate le condanne contro sei biker coinvolti in una rissa nel 2019 Questo contenuto è stato pubblicato al Il Tribunale cantonale di Berna ha confermato le condanne per rissa contro sei motociclisti che nel 2019 avevano preso parte a un sanguinoso scontro tra bande rivali di biker a Belp (BE), in cui diverse persone erano rimaste gravemente ferite. Di più Confermate le condanne contro sei biker coinvolti in una rissa nel 2019