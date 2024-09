Stanato a Malpensa un contrabbando di orologi di lusso da oltre 100 milioni di euro

Guardia di Finanza di Varese. ©Guardia di Finanza di Varese

Oltre 60'000 orologi tra Rolex, IWC, Bulgari, Chopard e Cartier sono stati introdotti illegalmente in Italia da alcuni dipendenti di due società di spedizioni.

Keystone-ATS

I militari italiani della Guardia di Finanza del comando provinciale di Varese hanno scoperto un vasto sistema di contrabbando di orologi di lusso in cui sono coinvolti tre dipendenti di due società di spedizioni che operano all’aeroporto di Milano-Malpensa.

I due uomini e una donna sono accusati di contrabbando aggravato. Nei loro confronti la giudice per le indagini preliminari del tribunale di Busto Arsizio (Varese) ha emesso un decreto di sequestro per un valore di 23 milioni di euro.

I tre, nel novembre scorso, erano già stati colpiti da un provvedimento identico per un valore di un milione di euro. Al centro di quello che i finanzieri definiscono un vero e proprio sistema di contrabbando ci sono 64’000 orologi di lusso.

Rolex, IWC, Bulgari, Chopard e Cartier che in almeno 80 occasioni sono stati importati in Italia da Hong Kong in barba a dazi e Iva dovuti e rivenduti in nero (anche a commercianti del settore) dai tre dipendenti infedeli delle società di spedizione con un volume “d’affari” stimato in 103 milioni di euro. Un giro andato avanti per almeno due anni.

Tutto è partito dalla denuncia di un altro dipendente di una delle società coinvolte che ha segnalato all’autorità giudiziaria quanto stava accadendo. In sintesi gli orologi di lusso, erano accompagnati da false fatture estere, venivano introdotti in territorio nazionale attraverso l’aeroporto di Malpensa formalmente assoggettati al regime doganale del “transito comunitario”, ovvero senza applicazione di dazi e imposta sul valore aggiunto, in quanto ufficialmente destinati ad una base militare americana (totalmente estranea alla vicenda) su suolo italiano, che gode dunque di extraterritorialità. I preziosi orologi venivano quindi venduti sotto banco.