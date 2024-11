Non è fattibile far brillare la frana di Brienz

Altri sviluppi

Una caduta di rocce a oltre 80 km/h potrebbe seppellire Brienz

Questo contenuto è stato pubblicato al "Vi preghiamo di prepararvi immediatamente", ha detto oggi Pascal Porchet, capo dell'Ufficio del militare e della protezione civile cantonale, durante una serata informativa per gli abitanti del posto tenutasi a Tiefencastel. L'evacuazione potrebbe durare diversi mesi e i residenti sono stati invitati a portare via "tutto ciò che non si può sostituire con i soldi".

