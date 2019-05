Le fotografie, conservate per anni negli archiviLink esterno , erano molto ben documentate e quindi facilmente catalogabili. Il loro completo restauro e la digitalizzazione dei dati sono stati terminati nel 2015. Per facilitarne ulteriormente l'accesso, le migliaia di immagini singole sono state elaborate e poi unite insieme per formare un'immagine continua della Svizzera.

In un arco di quattro mesi i voli effettuati dagli USA riuscirono a mostrare un'immagine completa della Svizzera, mentre normalmente veniva coperta solo una piccola parte del paese in un anno.

Per questo motivo, erano necessarie immagini aeree accurate. Le armi installate su 66 bombardieri B-17 furono rimosse per fare spazio a due apparecchi fotografici su ciascun velivolo. Le autorità americane dovettero chiedere il permesso di sorvolo alla Svizzera, in quanto paese neutrale. La Confederazione vide un vantaggio tecnico e politico per migliorare la propria immagine del Dopoguerra e autorizzò i voli.

Nel 1946 subito dopo la fine della guerra, con il consenso del governo federale, i bombardieri statunitensi equipaggiati con macchine fotografiche sorvolarono la Svizzera. Gli Stati Uniti, come la Gran Bretagna del resto, miravano a sviluppare una carta aeronautica dell'Europa del Dopoguerra, come ricorda swisstopo Link esterno in una nota.

