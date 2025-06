Expo, nessun finanziamento da Berna negli anni 2030

Interno del padiglione svizzero all'expo di Osaka di quest'anno. Keystone-SDA

A causa dell'attuale situazione finanziaria l'Esecutivo federale ha deciso di non fornire il sostegno finanziario per un’esposizione nazionale negli anni 2030.

Il 25 giugno 2025 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sulla nuova legge federale sulla promozione delle esposizioni nazionali (LPEN). Al tempo stesso, alla luce dell’attuale situazione finanziaria e delle prospettive negative, ha deciso di non fornire il sostegno finanziario della Confederazione per un’esposizione nazionale negli anni 2030.

La nuova legge federale sulla promozione delle esposizioni nazionali definisce le condizioni quadro giuridiche per un’eventuale promozione di esposizioni nazionali da parte della Confederazione. Di solito, per pianificare e realizzare un’esposizione nazionale gli enti promotori devono poter contare sul sostegno dell’ente pubblico. Il 14 giugno 2024 il Consiglio federale aveva deciso di elaborare una nuova legge federale al fine di introdurre la legge speciale occorrente. L’avamprogetto disciplina l’esame e la selezione delle domande di progetto, nonché un’eventuale promozione da parte della Confederazione. Se e nella misura in cui il Consiglio federale dovesse decidere di cofinanziare una manifestazione di questo tipo, i dettagli sarebbero definiti in un’ordinanza. Su questa base bisognerebbe proporre al Parlamento il relativo decreto di finanziamento.

Con il nuovo avamprogetto di legge il Consiglio federale ribadisce la sua posizione di principio favorevole a una futura esposizione nazionale, già espressa nel 2022. Al tempo stesso, riconosce l’impegno dimostrato dalle iniziative in corso a questo riguardo. La legge, tuttavia, non fa obbligo alla Confederazione di cofinanziare una futura esposizione nazionale.

Nell’ambito della procedura di consultazione, i Cantoni, le associazioni mantello e altre organizzazioni interessate avranno la possibilità di esprimere il loro parere in merito alla nuova LPEN entro il 16 ottobre 2025.

Nessun cofinanziamento negli anni 2030

Con l’avvio della procedura di consultazione, il Consiglio federale ha contemporaneamente deciso che la Confederazione non sosterrà finanziariamente una prossima esposizione nazionale negli anni 2030. Le finanze della Confederazione sono attualmente sottoposte a una forte pressione. Con il pacchetto di sgravio 27, il bilancio dovrà dunque subire a partire dal 2027 risparmi annui per un importo vicino ai 3 miliardi di franchi ed essere equilibrato. Occorre dunque prevedere numerosi nuovi oneri, dovuti in particolare ai progetti politici in corso. Di conseguenza, nei prossimi anni bisognerà attendersi a restrizioni nell’adempimento dei compiti della Confederazione.

Negli ultimi anni sono nate diverse iniziative che si prefiggono di realizzare un’esposizione nazionale. Il finanziamento di compiti straordinari, appunto come la realizzazione di un’esposizione nazionale, risulterebbe in contrasto con la necessità di consolidamento che emerge sul fronte delle uscite. I costi complessivi a carico della Confederazione per Expo.02, l’ultima esposizione nazionale, ammontavano a quasi un miliardo di franchi. Inoltre, si profilano altri grandi eventi che contribuiranno a rafforzare la coesione nazionale entro il 2040.

