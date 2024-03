Ennesimo falso allarme bomba all’aeroporto di Basilea

Lo scalo internazionale basilese su suolo francese è stato evacuato venerdì in tarda mattinata per motivi di sicurezza a seguito di un allarme bomba, risultato poi falso. Poco prima delle 16 l'aeroporto è stato riaperto.

Le operazioni di volo sono poi gradualmente riprese. In precedenza, il terminal era stato chiuso e numerosi voli hanno dovuto essere deviati. La notizia era stata confermata da una portavoce dello scalo. Stando a quanto comunicato dal TCS su X, anche la strada che conduce da Basilea all’EuroAirport era stata sbarrata in entrambe le direzioni.

Negli ultimi mesi, l’aeroporto è già stato evacuato più volte per la stessa ragione di oggi, ovvero la minaccia della presenza di esplosivi, poi sempre rivelatasi un falso allarme.

Nell’ottobre 2023 ci sono stati quattro episodi del genere nel giro di sette giorni e un altro si è verificato in gennaio. La stessa cosa è successa l’anno scorso in altri scali situati anch’essi in territorio francese.

