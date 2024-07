Droni, una campagna per evitare il caos nei cieli

Questo contenuto è stato pubblicato al Attivisti per il clima manifestano sulle piste dello scalo tedesco, Swiss cancella quattro voli.

L’autorizzazione dei medicinali in Svizzera più lenta che in Ue

Questo contenuto è stato pubblicato al L'omologazione di un farmaco in Svizzera, indica uno studio condotto dall'industria farmaceutica e da Swissmedic, richiede in media 249 giorni in più rispetto all'Unione Europea.

