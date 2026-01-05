La televisione svizzera per l’Italia
Attualità
Qui Svizzera

Commercio al dettaglio, positivo il novembre del Black Friday

annuncio di saldi per il black friday sulla vetrina di un negozio
Nonostante il poco entusiasmo dei consumatori, il Black Friday non è andato poi così male. Keystone-SDA

Grazie alle promozioni del Black Friday, a novembre il commercio al dettaglio svizzero ha registrato un aumento delle vendite dell'1,3% su base annua.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
Keystone-ATS

Per il commercio al dettaglio svizzero novembre, il mese delle grandi promozioni legate al Black Friday, si è rivelato positivo. I negozi stanziali e online hanno visto le loro vendite beneficiare di un incremento – corretto per spurgare gli effetti dei differenti giorni di attività e festivi – dell’1,3% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Altri sviluppi
vetrina con sconti black friday

Altri sviluppi

Qui Svizzera

Poco entusiasmo per il Black Friday in Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al Con il cosiddetto Cyber Monday si è chiuso un periodo di più giorni legato al Black Friday ed è subito tempo di primi bilanci.

Di più Poco entusiasmo per il Black Friday in Svizzera

Nel confronto con settembre – e al netto delle variazioni stagionali – si assiste a una progressione dello 0,1%, ha comunicato lunbedì l’Ufficio federale di statistica (UST). Quelli indicati sono i valori nominali: in termini reali, cioè tenendo conto dell’inflazione, le variazioni sono del +0,1% (mese) e del +2,3% (anno). A livello di singoli comparti spicca il +3,1% nominale annuo di vestiti e calzature.

La statistica, fornita mensilmente dall’UST, si basa sui dati di un campione di circa 3’000 aziende attive nel settore del commercio al dettaglio in Svizzera. Le imprese più piccole vengono consultate a intervalli trimestrali in merito al loro fatturato mensile.

Altri sviluppi
Una vetrina con la scritta Black Friday.

Altri sviluppi

Qui Svizzera

Black Friday, tra affari, veri sconti e truffe

Questo contenuto è stato pubblicato al È infine arrivato il Black Friday. I commercianti fanno a gara per accaparrarsi l’attenzione dei consumatori, dando il via a una vera e propria battaglia delle promozioni.

Di più Black Friday, tra affari, veri sconti e truffe

Articoli più popolari

I più discussi

Attualità

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR