Commercio al dettaglio, positivo il novembre del Black Friday
Grazie alle promozioni del Black Friday, a novembre il commercio al dettaglio svizzero ha registrato un aumento delle vendite dell'1,3% su base annua.
Per il commercio al dettaglio svizzero novembre, il mese delle grandi promozioni legate al Black Friday, si è rivelato positivo. I negozi stanziali e online hanno visto le loro vendite beneficiare di un incremento – corretto per spurgare gli effetti dei differenti giorni di attività e festivi – dell’1,3% rispetto allo stesso periodo del 2024.
Nel confronto con settembre – e al netto delle variazioni stagionali – si assiste a una progressione dello 0,1%, ha comunicato lunbedì l’Ufficio federale di statistica (UST). Quelli indicati sono i valori nominali: in termini reali, cioè tenendo conto dell’inflazione, le variazioni sono del +0,1% (mese) e del +2,3% (anno). A livello di singoli comparti spicca il +3,1% nominale annuo di vestiti e calzature.
La statistica, fornita mensilmente dall’UST, si basa sui dati di un campione di circa 3’000 aziende attive nel settore del commercio al dettaglio in Svizzera. Le imprese più piccole vengono consultate a intervalli trimestrali in merito al loro fatturato mensile.
