Sul posto, oltre agli agenti della polizia cantonale e comunale di Chiasso, sono intervenuti i soccorritori che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo a seguito delle gravi ferite riportate. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che spetterà all'inchiesta stabilire, il colpo fatale è partito durante una battuta di caccia dal fucile di un 51enne cittadino svizzero domiciliato pure nel Mendrisiotto. Lo comunica la polizia cantonale.

Sabato, poco prima delle 12 in territorio di Pedrinate (zona boschiva Penz), un 50enne cittadino svizzero residente nella regione è morto in seguito a un incidente di caccia.

