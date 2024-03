Chiesti 15 milioni per l’Euro femminile 2025

Il Consiglio degli Stati ha chiesto un contributo maggiorato rispetto a quanto previsto dal Consiglio federale.

Il Campionato europeo di calcio femminile (Women’s EURO 2025 o WEURO 2025) che si terrà in Svizzera nel 2025 dovrebbe essere sostenuto con un contributo di 15 milioni di franchi garantito dalla Confederazione invece di soli 4 milioni come previsto dal Governo. Lo chiede una mozione adottata giovedì dal Consiglio degli Stati (la Camera alta del Parlamento) a larga maggioranza (39 voti a favore e 3 astenuti). Il dossier ora va al Consiglio nazionale.

Questa somma dovrebbe essere utilizzata per la comunicazione dell’immagine nazionale, il finanziamento dell’offerta di biglietti integrati per i mezzi di trasporto pubblici, la mobilità sostenibile e la promozione del turismo, ha spiegato a nome della commissione la socialista bernese Flavia Wasserfallen.

Ci si attende più di mezzo miliardo di persone

L’importante appuntamento sportivo, che è uno dei più grandi dedicati alle donne, darà una spinta decisiva allo sport in generale e a quello femminile in particolare, ha aggiunto la senatrice bernese, spiegando anche la sua importanza per l’immagine della Svizzera. All’evento sono attesi 700’000 visitatori, molti provenienti dall’estero, mentre mezzo miliardo di persone seguirà l’evento in televisione.

Wasserfallen ha fatto poi notare che l’UEFA finanzierà l’evento con 122 milioni di franchi, mentre altri 65 arriveranno dai Cantoni e dalle Città che ospiteranno le partite.

Vista la situazione finanziaria tesa della Confederazione, il finanziamento dovrà essere compensato nella misura del 20% in seno alle varie unità dell’amministrazione federale che ne beneficiano, ha dichiarato Wasserfallen. È proprio per ragioni finanziarie che il Governo si è detto disposto a finanziare il campionato con soli 4 milioni, ha affermato da parte sua la consigliera federale Viola Amherd.

Questioni di sicurezza

Ci sono anche altre ragioni, però, ha ricordato la ministra dello sport. I differenti importi fra WEURO25 e l’Europeo di calcio maschile del 2008 (erano allora 72 i milioni concessi dalla Confederazione) si spiegano anche con la composizione del pubblico, un fattore che influisce notevolmente sulle misure di sicurezza da adottare.

Nel 2008 una grande parte dei contributi era stata utilizzata per finanziare i costi di sicurezza che risultano nettamente più elevati rispetto a quelli dell’europeo femminile, ha sottolineato la presidente della Confederazione, senza però convincere il plenum.

WEURO 2025 si terrà tra il 2 e il 27 luglio 2025, nelle città di Basilea, Berna, Ginevra, Lucerna, San Gallo, Sion (canton Vallese), Thun (canton Berna) e Zurigo. È la prima volta, dopo Euro 2008, che la Svizzera ha l’opportunità di ospitare una competizione calcistica internazionale di questa portata.