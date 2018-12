Schneider-Ammann non è l'unico, a puntare sui rilievi. Guy Parmelin, però, lo fa in senso più letterale e topografico.

Pure Johann Schneider-Ammann è ai suoi ultimi biglietti da "ministro". Per non sbagliare sceglie una montagna del suo Canton Berna sovrastata da un cielo terso.

La prima uscente è Doris Leuthard, che si distingue per un numero record di cartoline: 1800. Del resto, questa volta, se dimenticasse qualcuno non potrebbe recuperare il prossimo anno. Perlomeno, non in questa veste.

Non è un Natale qualunque, poiché due dei sette membri del governo lasciano l'incarico (col nuovo anno, entreranno in Consiglio federaleLink esterno Dora Amherd e Karin Keller-Sutter, elette dal Parlamento lo scorso 5 dicembre).

Prima di concedersi alcuni giorni di riposo, i consiglieri federali hanno formulato i loro auguri per le Feste. Ecco i biglietti che hanno scelto, in carrellata, in un servizio del TG della Radiotelevisione svizzera.

Per due di loro, è l'ultimo biglietto d'auguri "in carica".

